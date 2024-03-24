В Тюмени взлетели цены на рейсы до Сочи

Билеты до Сочи из Тюмени подорожали почти в два раза
В Тюмени почти в два раза подорожал авиаперелет до Сочи. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.
«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 30 марта. Стоимость билета: 11 200 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.
При этом в середине января минимальная стоимость билета до Сочи из Тюмени составляла 4 913 рублей. Цена также была рассчитана на перелет в одну сторону без учета багажа.
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