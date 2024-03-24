24 марта 2024
23 марта 2024

В Тюмени взлетели цены на рейсы до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Адлера. Сочи, сочи, адлер
Билеты до Сочи из Тюмени подорожали почти в два раза Фото:

В Тюмени почти в два раза подорожал авиаперелет до Сочи. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 30 марта. Стоимость билета: 11 200 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

При этом в середине января минимальная стоимость билета до Сочи из Тюмени составляла 4 913 рублей. Цена также была рассчитана на перелет в одну сторону без учета багажа.

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В Тюмени почти в два раза подорожал авиаперелет до Сочи. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 30 марта. Стоимость билета: 11 200 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в середине января минимальная стоимость билета до Сочи из Тюмени составляла 4 913 рублей. Цена также была рассчитана на перелет в одну сторону без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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