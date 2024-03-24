24 марта 2024

Ребенок разрезал стопу в тюменском аквапарке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, аквапарк, аквапарк летолето, аквапарк лето лето, летолето
В тюменском аквапарке ребенок получил травму Фото:

В Тюменском аквапарке «Лето Лето» ребенок получил скальпированную рану стопы. Об этом URA.RU стало известно от отца пострадавшего мальчика.

«Ребенок на горке „Тайна двух океанов“ разрезал ногу, когда съезжал. Выпал с рафта для спуска и, пытаясь залезть обратно, порезал ногу об болт. Сыну причинен вред здоровью», — сообщил агентству отец мальчика Руслан Сабиров.

В больнице мальчику поставили диагноз: скальпированная рана правой стопы. Ногу зашили. Сабиров требует возместить компенсацию за моральный и физический вред.

«Лето Лето» принадлежит одному из богатейших предпринимателей региона Владимиру Шевчику. Аквапарк считается одним из самых больших в России. Комментарий аквапарка ожидается.

Фото:

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В Тюменском аквапарке «Лето Лето» ребенок получил скальпированную рану стопы. Об этом URA.RU стало известно от отца пострадавшего мальчика. «Ребенок на горке „Тайна двух океанов“ разрезал ногу, когда съезжал. Выпал с рафта для спуска и, пытаясь залезть обратно, порезал ногу об болт. Сыну причинен вред здоровью», — сообщил агентству отец мальчика Руслан Сабиров. В больнице мальчику поставили диагноз: скальпированная рана правой стопы. Ногу зашили. Сабиров требует возместить компенсацию за моральный и физический вред. «Лето Лето» принадлежит одному из богатейших предпринимателей региона Владимиру Шевчику. Аквапарк считается одним из самых больших в России. Комментарий аквапарка ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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