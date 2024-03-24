В тюменском аквапарке ребенок получил травму Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменском аквапарке «Лето Лето» ребенок получил скальпированную рану стопы. Об этом URA.RU стало известно от отца пострадавшего мальчика.

«Ребенок на горке „Тайна двух океанов“ разрезал ногу, когда съезжал. Выпал с рафта для спуска и, пытаясь залезть обратно, порезал ногу об болт. Сыну причинен вред здоровью», — сообщил агентству отец мальчика Руслан Сабиров.

В больнице мальчику поставили диагноз: скальпированная рана правой стопы. Ногу зашили. Сабиров требует возместить компенсацию за моральный и физический вред.

«Лето Лето» принадлежит одному из богатейших предпринимателей региона Владимиру Шевчику. Аквапарк считается одним из самых больших в России. Комментарий аквапарка ожидается.

Фото: Руслан Сабиров