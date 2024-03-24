Артюхов назвал дату ежегодного обращения к ямальцам

Дмитрий Артюхов обратится к ямальцам 27 марта
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием к окружному Законодательному собранию 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в регионе 27 марта. Узнаем вектор развития ближайшего будущего Ямала от первоисточника», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89».
Губернатор анонсировал выступление после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России. В своем обращении Артюхов учтет вектор движения, заложенный президентом России.
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