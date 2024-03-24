Артюхов назвал дату ежегодного обращения к ямальцам

Губернатор ЯНАО Артюхов выступит с ежегодным посланием 27 марта

25 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов обратится к ямальцам 27 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием к окружному Законодательному собранию 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в регионе 27 марта. Узнаем вектор развития ближайшего будущего Ямала от первоисточника», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Губернатор анонсировал выступление после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России. В своем обращении Артюхов учтет вектор движения, заложенный президентом России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием к окружному Законодательному собранию 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в регионе 27 марта. Узнаем вектор развития ближайшего будущего Ямала от первоисточника», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Губернатор анонсировал выступление после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России. В своем обращении Артюхов учтет вектор движения, заложенный президентом России.