24 марта 2024
23 марта 2024

Артюхов назвал дату ежегодного обращения к ямальцам

Губернатор ЯНАО Артюхов выступит с ежегодным посланием 27 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов обратится к ямальцам 27 марта Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием к окружному Законодательному собранию 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в регионе 27 марта. Узнаем вектор развития ближайшего будущего Ямала от первоисточника», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89».

Губернатор анонсировал выступление после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России. В своем обращении Артюхов учтет вектор движения, заложенный президентом России.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным посланием к окружному Законодательному собранию 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в регионе 27 марта. Узнаем вектор развития ближайшего будущего Ямала от первоисточника», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Губернатор анонсировал выступление после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию России. В своем обращении Артюхов учтет вектор движения, заложенный президентом России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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