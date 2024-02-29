Глава Ямала подготовит свое послание по выступлению Путина перед ФС

29 февраля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов отметил, что послание президента — это ключевое событие для государства Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен подготовить региональное послание с учетом выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием. Об своих планах губернатор рассказал, комментируя заявления главы государства 29 февраля. «Я постараюсь в ближайшее время после анализа сделать наше внутреннее, региональное послание как главы региона, взяв все, что сказал наш президент, — с учетом специфики нашей северной территории, чтобы мы уже без раскачки приступали к реализации», — подчеркнул глава Ямала. Дмитрий Артюхов отметил также, что это ключевое событие для органов власти. «Данное послание имеет шестилетний горизонт планирования. Многие задачи были поставлены до 2030 года, а некоторые — и за 2030-м годом. То есть это стратегическое планирование развития нашего государства. В послании были затронуты абсолютно все ключевые темы, важные для каждого жителя государства», — сказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенес традиционное совещание с главами ямальских муниципалитетов, чтобы избежать возможных транспортных форс-мажоров. Встречу планировали провести в поселке Тазовском в начале недели.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен подготовить региональное послание с учетом выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным Собранием. Об своих планах губернатор рассказал, комментируя заявления главы государства 29 февраля. «Я постараюсь в ближайшее время после анализа сделать наше внутреннее, региональное послание как главы региона, взяв все, что сказал наш президент, — с учетом специфики нашей северной территории, чтобы мы уже без раскачки приступали к реализации», — подчеркнул глава Ямала. Дмитрий Артюхов отметил также, что это ключевое событие для органов власти. «Данное послание имеет шестилетний горизонт планирования. Многие задачи были поставлены до 2030 года, а некоторые — и за 2030-м годом. То есть это стратегическое планирование развития нашего государства. В послании были затронуты абсолютно все ключевые темы, важные для каждого жителя государства», — сказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перенес традиционное совещание с главами ямальских муниципалитетов, чтобы избежать возможных транспортных форс-мажоров. Встречу планировали провести в поселке Тазовском в начале недели.