Симоньян предложила более жесткое наказание для террористов, чем смертная казнь

Симоньян предложила навсегда заключить террористов под землю
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян сообщила, что террористы не достойны смертной казни Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористы, устроившие нападение в «Крокус Сити Холле», должны быть в пожизненном заключении под землей. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у них не должно быть возможности видеть солнечный свет и общаться с кем-либо.

«Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же, без возможности когда-либо увидеть свет Божий, на хлебе и воде, с запретом на разговоры и с не самым гуманным конвоем», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, смертная казнь для террористов является легким приговором.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации, передает телеканал 360. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема будет тщательно рассмотрена.

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Террористы, устроившие нападение в «Крокус Сити Холле», должны быть в пожизненном заключении под землей. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у них не должно быть возможности видеть солнечный свет и общаться с кем-либо. «Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же, без возможности когда-либо увидеть свет Божий, на хлебе и воде, с запретом на разговоры и с не самым гуманным конвоем», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, смертная казнь для террористов является легким приговором. Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение Конституционного суда по смертной казни не могут отменить ни Госдума, ни Совет Федерации, передает телеканал 360. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема будет тщательно рассмотрена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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