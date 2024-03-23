В Госдуме высказались о введении смертной казни после теракта в «Крокусе»

Депутат ГД Васильев: решение по поводу смертной казни будет тщательно изучено
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVII съезд партии "Единая Россия", второй день. Москва, васильев владимир, портрет
Решение о смертной казни будет принято на основе ожиданий общества, заявил Владимир Васильев Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На фоне вопросов о введении смертной казни глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема будет тщательно рассмотрена. Решение по этому поводу будет принято на основе настроений и ожиданий общества.

«Будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества», — заявил Васильев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что данная тема будет глубоко и профессионально изучена.

Боевики напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. В ходе обращения к гражданам он также отметил, что боевики пытались скрыться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне вопросов о введении смертной казни глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема будет тщательно рассмотрена. Решение по этому поводу будет принято на основе настроений и ожиданий общества. «Будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества», — заявил Васильев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что данная тема будет глубоко и профессионально изучена. Боевики напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. В ходе обращения к гражданам он также отметил, что боевики пытались скрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...