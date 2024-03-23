В Госдуме высказались о введении смертной казни после теракта в «Крокусе»

Депутат ГД Васильев: решение по поводу смертной казни будет тщательно изучено

23 марта 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Решение о смертной казни будет принято на основе ожиданий общества, заявил Владимир Васильев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» На фоне вопросов о введении смертной казни глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема будет тщательно рассмотрена. Решение по этому поводу будет принято на основе настроений и ожиданий общества. «Будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества», — заявил Васильев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что данная тема будет глубоко и профессионально изучена. Боевики напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. В ходе обращения к гражданам он также отметил, что боевики пытались скрыться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне вопросов о введении смертной казни глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема будет тщательно рассмотрена. Решение по этому поводу будет принято на основе настроений и ожиданий общества. «Будет принято решение, которое будет отвечать ожиданиям общества», — заявил Васильев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что данная тема будет глубоко и профессионально изучена. Боевики напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. В ходе обращения к гражданам он также отметил, что боевики пытались скрыться.