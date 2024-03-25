В центре Киева прогремела серия взрывов

В Киеве работает система ПВО
В центре Киева гремят взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.
«В Киеве и области слышны взрывы», — передает «Интерфакс-Украина». По информации издания, в Киеве действует система противовоздушной обороны (ПВО).
По информации украинских telegram-каналов, прозвучало около шести взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию и сообщил, что спецслужбы выехали в Печерский, Соломенский и Днепровский районы Киева.
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