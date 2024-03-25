В центре Киева прогремела серия взрывов

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
В Киеве работает система ПВО Фото:

В центре Киева гремят взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

«В Киеве и области слышны взрывы», — передает «Интерфакс-Украина». По информации издания, в Киеве действует система противовоздушной обороны (ПВО).

По информации украинских telegram-каналов, прозвучало около шести взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию и сообщил, что спецслужбы выехали в Печерский, Соломенский и Днепровский районы Киева.

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В центре Киева гремят взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. «В Киеве и области слышны взрывы», — передает «Интерфакс-Украина». По информации издания, в Киеве действует система противовоздушной обороны (ПВО). По информации украинских telegram-каналов, прозвучало около шести взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию и сообщил, что спецслужбы выехали в Печерский, Соломенский и Днепровский районы Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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