В центре Киева прогремела серия взрывов

25 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В Киеве работает система ПВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В центре Киева гремят взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. «В Киеве и области слышны взрывы», — передает «Интерфакс-Украина». По информации издания, в Киеве действует система противовоздушной обороны (ПВО). По информации украинских telegram-каналов, прозвучало около шести взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию и сообщил, что спецслужбы выехали в Печерский, Соломенский и Днепровский районы Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Киева гремят взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. «В Киеве и области слышны взрывы», — передает «Интерфакс-Украина». По информации издания, в Киеве действует система противовоздушной обороны (ПВО). По информации украинских telegram-каналов, прозвучало около шести взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию и сообщил, что спецслужбы выехали в Печерский, Соломенский и Днепровский районы Киева.