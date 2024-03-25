Челябинцам назвали районы с самыми продаваемыми новостройками в 2024 году

Челябинцам назвали три самых перспективных района для покупки нового жилья

25 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Новые квартиры челябинцы чаще покупают в Сосновском, Советском и Курчатовском районах города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в первом квартале 2024 года квартиры в новостройках чаще всего покупают в Сосновском, Советском и Курчатовском районах города. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Возглавляет топ-3 самых продаваемых квартир в новостройках Челябинска Сосновский район в поселке Западный в силу большого предложения, активно развивающейся инфраструктуры и конкурентной цены. Один только нашумевший проект „Фанпарк“ чего стоит. Второй по популярности — Советский район, улица Блюхера в районе гипермаркета „Лента“, привлекает ценой и законченностью решений», — отметил Найденов. Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, на третьем месте в топе самых раскупаемых квартир в новостройках в Челябинске в первом квартале 2024 года — Курчатовский район в границах улиц Краснопольский проспект — Генерала Мартынова — Профессора Благих. В данном случае востребованность новых квартир именно там объясняется средне-высокими ценами, хорошей инфраструктурой микрорайона «Парковый» и качеством строительства. Как отметил специалист по недвижимости, в Челябинске обычно хорошо продаются новостройки по хорошим ценам с понятным расположением, построенными детскими садами и школами от надежных застройщиков. Ранее стало известно, что самое большое количество новостроек продается в Калининском районе. Там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в новых жилых комплексах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом квартале 2024 года квартиры в новостройках чаще всего покупают в Сосновском, Советском и Курчатовском районах города. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Возглавляет топ-3 самых продаваемых квартир в новостройках Челябинска Сосновский район в поселке Западный в силу большого предложения, активно развивающейся инфраструктуры и конкурентной цены. Один только нашумевший проект „Фанпарк“ чего стоит. Второй по популярности — Советский район, улица Блюхера в районе гипермаркета „Лента“, привлекает ценой и законченностью решений», — отметил Найденов. Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, на третьем месте в топе самых раскупаемых квартир в новостройках в Челябинске в первом квартале 2024 года — Курчатовский район в границах улиц Краснопольский проспект — Генерала Мартынова — Профессора Благих. В данном случае востребованность новых квартир именно там объясняется средне-высокими ценами, хорошей инфраструктурой микрорайона «Парковый» и качеством строительства. Как отметил специалист по недвижимости, в Челябинске обычно хорошо продаются новостройки по хорошим ценам с понятным расположением, построенными детскими садами и школами от надежных застройщиков. Ранее стало известно, что самое большое количество новостроек продается в Калининском районе. Там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в новых жилых комплексах.