Челябинцам назвали районы с самыми продаваемыми новостройками в 2024 году

Челябинцам назвали три самых перспективных района для покупки нового жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Новые квартиры челябинцы чаще покупают в Сосновском, Советском и Курчатовском районах города Фото:

В Челябинске в первом квартале 2024 года квартиры в новостройках чаще всего покупают в Сосновском, Советском и Курчатовском районах города. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов.

«Возглавляет топ-3 самых продаваемых квартир в новостройках Челябинска Сосновский район в поселке Западный в силу большого предложения, активно развивающейся инфраструктуры и конкурентной цены. Один только нашумевший проект „Фанпарк“ чего стоит. Второй по популярности — Советский район, улица Блюхера в районе гипермаркета „Лента“, привлекает ценой и законченностью решений», — отметил Найденов.

Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, на третьем месте в топе самых раскупаемых квартир в новостройках в Челябинске в первом квартале 2024 года — Курчатовский район в границах улиц Краснопольский проспект — Генерала Мартынова — Профессора Благих. В данном случае востребованность новых квартир именно там объясняется средне-высокими ценами, хорошей инфраструктурой микрорайона «Парковый» и качеством строительства. Как отметил специалист по недвижимости, в Челябинске обычно хорошо продаются новостройки по хорошим ценам с понятным расположением, построенными детскими садами и школами от надежных застройщиков.

Ранее стало известно, что самое большое количество новостроек продается в Калининском районе. Там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в новых жилых комплексах.

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В Челябинске в первом квартале 2024 года квартиры в новостройках чаще всего покупают в Сосновском, Советском и Курчатовском районах города. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Возглавляет топ-3 самых продаваемых квартир в новостройках Челябинска Сосновский район в поселке Западный в силу большого предложения, активно развивающейся инфраструктуры и конкурентной цены. Один только нашумевший проект „Фанпарк“ чего стоит. Второй по популярности — Советский район, улица Блюхера в районе гипермаркета „Лента“, привлекает ценой и законченностью решений», — отметил Найденов. Как отметил руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, на третьем месте в топе самых раскупаемых квартир в новостройках в Челябинске в первом квартале 2024 года — Курчатовский район в границах улиц Краснопольский проспект — Генерала Мартынова — Профессора Благих. В данном случае востребованность новых квартир именно там объясняется средне-высокими ценами, хорошей инфраструктурой микрорайона «Парковый» и качеством строительства. Как отметил специалист по недвижимости, в Челябинске обычно хорошо продаются новостройки по хорошим ценам с понятным расположением, построенными детскими садами и школами от надежных застройщиков. Ранее стало известно, что самое большое количество новостроек продается в Калининском районе. Там на продажу выставлено более трех тысяч квартир в новых жилых комплексах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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