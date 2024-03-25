Песков оставил без ответа вопрос о предполагаемых пытках террористов

Дмитрий Песков сообщил, что не будет отвечать на вопрос о предполагаемых пытках
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о предполагаемых пытках террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». По словам корреспондента, задавшего вопрос, на видео из зала суда на террористах видны следы насильственных действий.
«Я оставляю без ответа этот вопрос», — заявил Песков в ходе конференц-колла, комментируя предполагаемые пытки террористов из «Крокуса». Его слова передает корреспондент URA.RU.
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