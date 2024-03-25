Песков оставил без ответа вопрос о предполагаемых пытках террористов

25 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что не будет отвечать на вопрос о предполагаемых пытках Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о предполагаемых пытках террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». По словам корреспондента, задавшего вопрос, на видео из зала суда на террористах видны следы насильственных действий. «Я оставляю без ответа этот вопрос», — заявил Песков в ходе конференц-колла, комментируя предполагаемые пытки террористов из «Крокуса». Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о предполагаемых пытках террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». По словам корреспондента, задавшего вопрос, на видео из зала суда на террористах видны следы насильственных действий. «Я оставляю без ответа этот вопрос», — заявил Песков в ходе конференц-колла, комментируя предполагаемые пытки террористов из «Крокуса». Его слова передает корреспондент URA.RU.