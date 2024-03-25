На директора рудника в Приамурье, где завалило людей, завели дело

25 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

На директора рудника «Пионер» завели дело о халатности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Амурской области против директора рудника «Пионер» возбудили уголовное дело после обвала шахты. Его обвинили в халатности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. «Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении Следкома. В ведомстве уточнили, что в 2022 и 2023 годах областной ростехнадзор не выявил имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об обвале в руднике «Пионер» стало известно 18 марта, пишет RT. В результате происшествия под завалами в шахте оказались 13 человек, передает «Национальная служба новостей». Спасательные работы продолжаются до сих пор. Также сообщалось, что в Амурской области задержали управляющего директора рудника по обвинению в нарушении требований безопасности, сообщает A42.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области против директора рудника «Пионер» возбудили уголовное дело после обвала шахты. Его обвинили в халатности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. «Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении Следкома. В ведомстве уточнили, что в 2022 и 2023 годах областной ростехнадзор не выявил имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об обвале в руднике «Пионер» стало известно 18 марта, пишет RT. В результате происшествия под завалами в шахте оказались 13 человек, передает «Национальная служба новостей». Спасательные работы продолжаются до сих пор. Также сообщалось, что в Амурской области задержали управляющего директора рудника по обвинению в нарушении требований безопасности, сообщает A42.Ru.