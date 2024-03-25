В Челябинской области за четыре дня на мигрантов возбуждено 20 уголовных дел

25 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Всего полиция пресекла более 400 преступлений Фото: Илья Московец © URA.RU За четыре для проведения операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области было возбуждено 20 уголовных дел. Всего полиция пресекла свыше 400 преступлений административных правонарушений в сфере миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Свыше 400 нарушений выявили полицейские Челябинской области за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“. Возбуждено 20 уголовных дел», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГУ МВД добавили, что за это время суды приняли 41 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 26 — в принудительном порядке. Двух иностранцев депортировали за совершение тяжких преступлений. Выявлены 49 случаев фиктивной постановкой на учет, пять поддельных документов, закрыт въезд 55 мигрантам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За четыре для проведения операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области было возбуждено 20 уголовных дел. Всего полиция пресекла свыше 400 преступлений административных правонарушений в сфере миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Свыше 400 нарушений выявили полицейские Челябинской области за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“. Возбуждено 20 уголовных дел», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГУ МВД добавили, что за это время суды приняли 41 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 26 — в принудительном порядке. Двух иностранцев депортировали за совершение тяжких преступлений. Выявлены 49 случаев фиктивной постановкой на учет, пять поддельных документов, закрыт въезд 55 мигрантам.