В Челябинской области за четыре дня на мигрантов возбуждено 20 уголовных дел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
Всего полиция пресекла более 400 преступлений Фото:

За четыре для проведения операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области было возбуждено 20 уголовных дел. Всего полиция пресекла свыше 400 преступлений административных правонарушений в сфере миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Свыше 400 нарушений выявили полицейские Челябинской области за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“. Возбуждено 20 уголовных дел», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД добавили, что за это время суды приняли 41 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 26 — в принудительном порядке. Двух иностранцев депортировали за совершение тяжких преступлений. Выявлены 49 случаев фиктивной постановкой на учет, пять поддельных документов, закрыт въезд 55 мигрантам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За четыре для проведения операции «Нелегальный мигрант» в Челябинской области было возбуждено 20 уголовных дел. Всего полиция пресекла свыше 400 преступлений административных правонарушений в сфере миграции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Свыше 400 нарушений выявили полицейские Челябинской области за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“. Возбуждено 20 уголовных дел», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ГУ МВД добавили, что за это время суды приняли 41 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 26 — в принудительном порядке. Двух иностранцев депортировали за совершение тяжких преступлений. Выявлены 49 случаев фиктивной постановкой на учет, пять поддельных документов, закрыт въезд 55 мигрантам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...