Мишустин поблагодарил пожарных и врачей за героизм во время теракта в «Крокусе»

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Мишустин в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» сказал слова благодарности оперативным службам Фото:
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил оперативные службы, которые в сложных условиях теракта в «Крокус Сити Холле» и после него с честью исполнили свой профессиональный долг. Об этом глава правительства сказал во время встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ 25 марта.

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«Особо хочу поблагодарить врачей, пожарных, спасателей, сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно задержали причастных, а также всех неравнодушных людей, которые, несмотря на смертельную опасность, защищали от террористов тех, кто был рядом», — подчеркнул Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Глава правительства также отметил стойкость и мужество оперативных служб в первые тяжелые часы после террористического акта. «Ваше мужество, стойкость — лучшее доказательство того, что для нас нет чужого горя. Большое всем спасибо!» — сказал Мишустин.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибло 137 человек. Террористы ворвались в ТРЦ во время концерта, в настоящее время пойманы четыре непосредственных участника теракта.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил оперативные службы, которые в сложных условиях теракта в «Крокус Сити Холле» и после него с честью исполнили свой профессиональный долг. Об этом глава правительства сказал во время встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ 25 марта. «Особо хочу поблагодарить врачей, пожарных, спасателей, сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно задержали причастных, а также всех неравнодушных людей, которые, несмотря на смертельную опасность, защищали от террористов тех, кто был рядом», — подчеркнул Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава правительства также отметил стойкость и мужество оперативных служб в первые тяжелые часы после террористического акта. «Ваше мужество, стойкость — лучшее доказательство того, что для нас нет чужого горя. Большое всем спасибо!» — сказал Мишустин. Ранее URA.RU сообщало, что из-за произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибло 137 человек. Террористы ворвались в ТРЦ во время концерта, в настоящее время пойманы четыре непосредственных участника теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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