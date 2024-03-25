Мишустин поблагодарил пожарных и врачей за героизм во время теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Мишустин в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» сказал слова благодарности оперативным службам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил оперативные службы, которые в сложных условиях теракта в «Крокус Сити Холле» и после него с честью исполнили свой профессиональный долг. Об этом глава правительства сказал во время встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ 25 марта. Новость по теме Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады «Особо хочу поблагодарить врачей, пожарных, спасателей, сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно задержали причастных, а также всех неравнодушных людей, которые, несмотря на смертельную опасность, защищали от террористов тех, кто был рядом», — подчеркнул Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава правительства также отметил стойкость и мужество оперативных служб в первые тяжелые часы после террористического акта. «Ваше мужество, стойкость — лучшее доказательство того, что для нас нет чужого горя. Большое всем спасибо!» — сказал Мишустин. Ранее URA.RU сообщало, что из-за произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибло 137 человек. Террористы ворвались в ТРЦ во время концерта, в настоящее время пойманы четыре непосредственных участника теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил оперативные службы, которые в сложных условиях теракта в «Крокус Сити Холле» и после него с честью исполнили свой профессиональный долг. Об этом глава правительства сказал во время встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ 25 марта. «Особо хочу поблагодарить врачей, пожарных, спасателей, сотрудников органов внутренних дел, которые оперативно задержали причастных, а также всех неравнодушных людей, которые, несмотря на смертельную опасность, защищали от террористов тех, кто был рядом», — подчеркнул Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава правительства также отметил стойкость и мужество оперативных служб в первые тяжелые часы после террористического акта. «Ваше мужество, стойкость — лучшее доказательство того, что для нас нет чужого горя. Большое всем спасибо!» — сказал Мишустин. Ранее URA.RU сообщало, что из-за произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибло 137 человек. Террористы ворвались в ТРЦ во время концерта, в настоящее время пойманы четыре непосредственных участника теракта.