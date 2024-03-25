ЦБ призвал банки простить долги погибших в «Крокусе»

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Регулятор рекомендует банкам и МФО простить долги погибших в «Крокус Сити Холле» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Центральный Банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

«Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении Банка, опубликованном на сайте. Отмечается, что кредиторам порекомендовали оказать поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам.

Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо обвиняемых в исполнении. Все они арестованы до 22 мая. Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта, передает RT.

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Центральный Банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора. «Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении Банка, опубликованном на сайте. Отмечается, что кредиторам порекомендовали оказать поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам. Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо обвиняемых в исполнении. Все они арестованы до 22 мая. Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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