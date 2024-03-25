ЦБ призвал банки простить долги погибших в «Крокусе»

Центральный Банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.
«Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении Банка, опубликованном на сайте. Отмечается, что кредиторам порекомендовали оказать поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам.
Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо обвиняемых в исполнении. Все они арестованы до 22 мая. Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта, передает RT.
Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
Центральный Банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора. «Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении Банка, опубликованном на сайте. Отмечается, что кредиторам порекомендовали оказать поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам. Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо обвиняемых в исполнении. Все они арестованы до 22 мая. Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта, передает RT.