ЦБ призвал банки простить долги погибших в «Крокусе»

25 марта 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Регулятор рекомендует банкам и МФО простить долги погибших в «Крокус Сити Холле» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Центральный Банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора. «Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении Банка, опубликованном на сайте. Отмечается, что кредиторам порекомендовали оказать поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам. Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо обвиняемых в исполнении. Все они арестованы до 22 мая. Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России призвал все кредитные организации списать кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», а также помочь пострадавшим. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора. «Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении Банка, опубликованном на сайте. Отмечается, что кредиторам порекомендовали оказать поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам. Теракт в концертном заме «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу 22 марта. Задержаны четверо обвиняемых в исполнении. Все они арестованы до 22 мая. Ранее Совкомбанк, Хоум Банк, Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «ДОМ.РФ» сообщили, что спишут кредиты пострадавших из-за теракта, передает RT.