В курганском УМВД не изменят режим проверок мигрантов после теракта под Москвой

В Курганской области режим проверок мигрантов будет прежним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганского УМВД продолжат проведение проверок в отношении мигрантов в прежнем режиме. Каких-либо кардинальных изменений в данной работе после теракта в Подмосковье не планируется. Об этом URA.RU рассказали в полиции области.

«Работа по проверке соблюдения миграционного законодательства осуществляется на постоянной систематической основе в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе УМВД региона. В ведомстве отметили, что необходимые меры после теракта в Подмосковье были приняты на специальном заседании антитеррористической комиссии.

В прошлом году в Курганской области было проведено четыре оперативно-профилактических мероприятия в сфере миграции. В том числе два этапа общероссийской операции «Нелегал-2023». Во время них сотрудники полиции проверили свыше 6 тысяч объектов, более 21 тысячи автомобилей и около 10 тысяч иностранцев. Были найдены свыше 1000 нарушения законодательства, возбуждено 37 уголовных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском правительстве после теракта в Подмосковье прошло заседание антитеррористической комиссии. На нем были приняты решения по усилению мер безопасности. Были отменены все массовые мероприятия, а также переведены на дистант учебные заведения. Кроме того, усилили охрану вокзалов и аэропорта.