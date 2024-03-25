В курганском УМВД не изменят режим проверок мигрантов после теракта под Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинолог. Курган, полиция
В Курганской области режим проверок мигрантов будет прежним Фото:

Сотрудники курганского УМВД продолжат проведение проверок в отношении мигрантов в прежнем режиме. Каких-либо кардинальных изменений в данной работе после теракта в Подмосковье не планируется. Об этом URA.RU рассказали в полиции области.

«Работа по проверке соблюдения миграционного законодательства осуществляется на постоянной систематической основе в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе УМВД региона. В ведомстве отметили, что необходимые меры после теракта в Подмосковье были приняты на специальном заседании антитеррористической комиссии.

В прошлом году в Курганской области было проведено четыре оперативно-профилактических мероприятия в сфере миграции. В том числе два этапа общероссийской операции «Нелегал-2023». Во время них сотрудники полиции проверили свыше 6 тысяч объектов, более 21 тысячи автомобилей и около 10 тысяч иностранцев. Были найдены свыше 1000 нарушения законодательства, возбуждено 37 уголовных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском правительстве после теракта в Подмосковье прошло заседание антитеррористической комиссии. На нем были приняты решения по усилению мер безопасности. Были отменены все массовые мероприятия, а также переведены на дистант учебные заведения. Кроме того, усилили охрану вокзалов и аэропорта.

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Сотрудники курганского УМВД продолжат проведение проверок в отношении мигрантов в прежнем режиме. Каких-либо кардинальных изменений в данной работе после теракта в Подмосковье не планируется. Об этом URA.RU рассказали в полиции области. «Работа по проверке соблюдения миграционного законодательства осуществляется на постоянной систематической основе в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе УМВД региона. В ведомстве отметили, что необходимые меры после теракта в Подмосковье были приняты на специальном заседании антитеррористической комиссии. В прошлом году в Курганской области было проведено четыре оперативно-профилактических мероприятия в сфере миграции. В том числе два этапа общероссийской операции «Нелегал-2023». Во время них сотрудники полиции проверили свыше 6 тысяч объектов, более 21 тысячи автомобилей и около 10 тысяч иностранцев. Были найдены свыше 1000 нарушения законодательства, возбуждено 37 уголовных дел. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском правительстве после теракта в Подмосковье прошло заседание антитеррористической комиссии. На нем были приняты решения по усилению мер безопасности. Были отменены все массовые мероприятия, а также переведены на дистант учебные заведения. Кроме того, усилили охрану вокзалов и аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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