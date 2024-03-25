В элитном поселке на челябинском озере под снос попали 50 домов

25 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

В поселке могут пойти под снос порядка 50 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В закрытом поселке «Еланчик» возле одноименного озера в Чебаркульском районе (Челябинская область) под снос потенциально попадают около 50 домов. Как URA.RU сообщил адвокат одной из пострадавших семей Антон Науменко, здания возведены вблизи от газопровода высокого давления. «В зону минимальных расстояний попадает порядка 50 объектов и часть одного многоквартирного дома. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника администрации района», — рассказал URA.RU Науменко. История началась в 2009 году, когда челябинский застройщик СК «КвадроСтрой» получил разрешение на застройку земли. В 2013 году он передал дом покупательнице Наталье Сайгиной. Объект она приобрела вместе с земельным участком. О том, что строить на нем нельзя, власти и стройкомпания знали еще в 2006 году. По территории закрытого поселка тянется газопровод-отвод до Кундравов. Несмотря на это, дом Сайгиной оказался в 73,3 метра от опасного объекта. «Просим устранить нарушение путем сноса (демонтажа) объекта в течение 45 календарных дней с момента получения данного письма. В случае неустранения данного нарушения наша организация оставляет за собой право обратиться в судебные органы с исковым заявлением о сносе (демонтаже) объекта нарушения», — предупредила Сайгину эксплуатирующая организация «Газпром трансгаз Екатеринбург». Решение о сносе дома самого директора «КвадроСтроя» Якова Окса было принято в 2017 году. Здание снесли. В документе отмечено, что стройфирму эксплуатант газопровода неоднократно предупреждал о близости будущей застройки к опасному объекту. О переносе газопровода речь ведется давно. В ноябре 2023 года в Чебаркульском районе побывал губернатор Алексей Текслер. Он распорядился к 1 марта проработать вопрос выноса участка газопровода с территории поселка. В феврале в рамках поручения районные власти направили запрос в «Газпром» с просьбой выдать техусловия на переустройство участка газопровода с выносом за черту Еланчика. Впервые условия были получены в 2015 году, потом продлялись, «КвадроСтрой» даже готовил проект, оставшийся не утвержденным. Теперь проектирование необходимо повторить. Ответ «Газпрома» в настоящий момент не получен, а в администрации заявили, что вопрос с финансированием проектных работ не решен. О готовности направить на эту цель свои средства застройщик не заявил. В минстрое Сайгиной заметили, что с инициативой о переустройстве газопровода никто не обращался. По данным Науменко, стоимость подготовки документации и работ на местности может составить порядка 200 млн рублей. «Перенос все равно будет, так как газопровод посреди поселка не устраивает никого. Однако из-за медленной реакции властей перенос может случиться уже после сноса наших домов. В таком случае бюджет заплатит дважды: нам — компенсации и подрядчику — за снос зданий. Да еще деньги за сам перенос», — прокомментировала URA.RU Сайгина. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности начальника отдела архитектуры и градостроительства Олега Прохорова. Именно он выдавал все разрешения. Руководитель управляет им до сих пор. На заявления пострадавших ранее последовала серия отказов, однако 15 января в СКР по региону обстоятельства проверят дополнительно. Прохорову по статье о превышении полномочий грозит от трех до десяти лет лишения свободы. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу регионального минстроя, к властям Чебаркульского района и в СК «КвадроСтрой». В областном ведомстве вопрос отнесли к муниципалитету, остальные ответы к моменту публикации не получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В закрытом поселке «Еланчик» возле одноименного озера в Чебаркульском районе (Челябинская область) под снос потенциально попадают около 50 домов. Как URA.RU сообщил адвокат одной из пострадавших семей Антон Науменко, здания возведены вблизи от газопровода высокого давления. «В зону минимальных расстояний попадает порядка 50 объектов и часть одного многоквартирного дома. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника администрации района», — рассказал URA.RU Науменко. История началась в 2009 году, когда челябинский застройщик СК «КвадроСтрой» получил разрешение на застройку земли. В 2013 году он передал дом покупательнице Наталье Сайгиной. Объект она приобрела вместе с земельным участком. О том, что строить на нем нельзя, власти и стройкомпания знали еще в 2006 году. По территории закрытого поселка тянется газопровод-отвод до Кундравов. Несмотря на это, дом Сайгиной оказался в 73,3 метра от опасного объекта. «Просим устранить нарушение путем сноса (демонтажа) объекта в течение 45 календарных дней с момента получения данного письма. В случае неустранения данного нарушения наша организация оставляет за собой право обратиться в судебные органы с исковым заявлением о сносе (демонтаже) объекта нарушения», — предупредила Сайгину эксплуатирующая организация «Газпром трансгаз Екатеринбург». Решение о сносе дома самого директора «КвадроСтроя» Якова Окса было принято в 2017 году. Здание снесли. В документе отмечено, что стройфирму эксплуатант газопровода неоднократно предупреждал о близости будущей застройки к опасному объекту. О переносе газопровода речь ведется давно. В ноябре 2023 года в Чебаркульском районе побывал губернатор Алексей Текслер. Он распорядился к 1 марта проработать вопрос выноса участка газопровода с территории поселка. В феврале в рамках поручения районные власти направили запрос в «Газпром» с просьбой выдать техусловия на переустройство участка газопровода с выносом за черту Еланчика. Впервые условия были получены в 2015 году, потом продлялись, «КвадроСтрой» даже готовил проект, оставшийся не утвержденным. Теперь проектирование необходимо повторить. Ответ «Газпрома» в настоящий момент не получен, а в администрации заявили, что вопрос с финансированием проектных работ не решен. О готовности направить на эту цель свои средства застройщик не заявил. В минстрое Сайгиной заметили, что с инициативой о переустройстве газопровода никто не обращался. По данным Науменко, стоимость подготовки документации и работ на местности может составить порядка 200 млн рублей. «Перенос все равно будет, так как газопровод посреди поселка не устраивает никого. Однако из-за медленной реакции властей перенос может случиться уже после сноса наших домов. В таком случае бюджет заплатит дважды: нам — компенсации и подрядчику — за снос зданий. Да еще деньги за сам перенос», — прокомментировала URA.RU Сайгина. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности начальника отдела архитектуры и градостроительства Олега Прохорова. Именно он выдавал все разрешения. Руководитель управляет им до сих пор. На заявления пострадавших ранее последовала серия отказов, однако 15 января в СКР по региону обстоятельства проверят дополнительно. Прохорову по статье о превышении полномочий грозит от трех до десяти лет лишения свободы. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу регионального минстроя, к властям Чебаркульского района и в СК «КвадроСтрой». В областном ведомстве вопрос отнесли к муниципалитету, остальные ответы к моменту публикации не получены.