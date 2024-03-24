24 марта 2024

Участникам СВО из ЯНАО передадут стратегический груз

Ямальским участникам спецоперации отправят 50 оленьих шкур
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальским участникам СВО доставят необычную посылку Фото:

Тундровикам из ЯНАО, участвующим в СВО передадут посылки с оленьими шкурами. О сборе груза для соотечественников рассказала зампредседателя окружного парламента Наталья Фиголь.

«Шкура оленя легка в переноске, может использоваться как лежанка или подушка для сна. Мех оленя помогает восстановить кожные покровы, он привычен для тундрового жителя. Сухое тепло оленьей шкуры бесценно: оно напоминает о родном доме», — написала Наталья Фиголь в своем telegram-канале.

Передать ямальским бойцам СВО необычную посылку Наталье Фиголь предложила волонтер из Нового Порта Елена Худи. Сами шкуры собрала жительница Ямальского района Светлана Езынги. В посылку для военнослужащих, кроме 50 оленьих шкур, добавили тушенку и рыбные консервы. Ранее URA.RU рассказывало о том, как жители ЯНАО могут бесплатно отправить посылки в зону боевых действий.

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Тундровикам из ЯНАО, участвующим в СВО передадут посылки с оленьими шкурами. О сборе груза для соотечественников рассказала зампредседателя окружного парламента Наталья Фиголь. «Шкура оленя легка в переноске, может использоваться как лежанка или подушка для сна. Мех оленя помогает восстановить кожные покровы, он привычен для тундрового жителя. Сухое тепло оленьей шкуры бесценно: оно напоминает о родном доме», — написала Наталья Фиголь в своем telegram-канале. Передать ямальским бойцам СВО необычную посылку Наталье Фиголь предложила волонтер из Нового Порта Елена Худи. Сами шкуры собрала жительница Ямальского района Светлана Езынги. В посылку для военнослужащих, кроме 50 оленьих шкур, добавили тушенку и рыбные консервы. Ранее URA.RU рассказывало о том, как жители ЯНАО могут бесплатно отправить посылки в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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