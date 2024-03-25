О причинах эвакуации ТЦ пока неизвестно
В Лефортово эвакуируют торговый центр. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, Москва».
«Эвакуация ТЦ Город Лефортово. Всех посетителей и персонал вывели на улицу», — говорится в сообщении telegram-канала. Причина вывода людей из здания не уточняется.
URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.
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