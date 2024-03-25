В Лефортово эвакуировали торговый центр. Видео

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Виды города. Пермь, полиция, полиция патруль ппс, кинолог с собакой
О причинах эвакуации ТЦ пока неизвестно Фото:

В Лефортово эвакуируют торговый центр. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Эвакуация ТЦ Город Лефортово. Всех посетителей и персонал вывели на улицу», — говорится в сообщении telegram-канала. Причина вывода людей из здания не уточняется.

URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Лефортово эвакуируют торговый центр. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». «Эвакуация ТЦ Город Лефортово. Всех посетителей и персонал вывели на улицу», — говорится в сообщении telegram-канала. Причина вывода людей из здания не уточняется. URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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