В Лефортово эвакуировали торговый центр. Видео

25 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

О причинах эвакуации ТЦ пока неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Лефортово эвакуируют торговый центр. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». «Эвакуация ТЦ Город Лефортово. Всех посетителей и персонал вывели на улицу», — говорится в сообщении telegram-канала. Причина вывода людей из здания не уточняется. URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лефортово эвакуируют торговый центр. Об этом написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». «Эвакуация ТЦ Город Лефортово. Всех посетителей и персонал вывели на улицу», — говорится в сообщении telegram-канала. Причина вывода людей из здания не уточняется. URA.RU направило запрос в МЧС по городу Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.