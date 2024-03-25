Екатеринбургский роддом эвакуировали из-за забытой сумки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
В роддоме могут обследоваться женщины с патологией беременности Фото:

Из роддома Екатеринбурга на улице Антона Валека срочно эвакуировали медперсонал и пациенток из-за забытой кем-то сумки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава, комментируя публикации в СМИ и telegram-каналах.

«В консультативно-диагностической поликлинике Екатеринбургского клинического перинатального центра по улице Антона Валека обнаружен бесхозный предмет. Сотрудниками учреждения организована эвакуация персонала и пациентов учреждения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пациентов разместили библиотеке, расположенной в этом же доме. Служба ЧОП передала информацию о забытой сумке в правоохранительные органы. На месте работает Росгвардия. Жертв нет.

Ранее в Свердловской области усилили меры безопасности. Это связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел ночью 22 марта. Тогда перед выступлением рок-группы «Пикник» четверо террористов открыли стрельбу по безоружным посетителям. По последним данным, погибли 137 человек.

На место выезжали полиция и Росгвардия
На место выезжали полиция и Росгвардия
Фото:

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Из роддома Екатеринбурга на улице Антона Валека срочно эвакуировали медперсонал и пациенток из-за забытой кем-то сумки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава, комментируя публикации в СМИ и telegram-каналах. «В консультативно-диагностической поликлинике Екатеринбургского клинического перинатального центра по улице Антона Валека обнаружен бесхозный предмет. Сотрудниками учреждения организована эвакуация персонала и пациентов учреждения», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пациентов разместили библиотеке, расположенной в этом же доме. Служба ЧОП передала информацию о забытой сумке в правоохранительные органы. На месте работает Росгвардия. Жертв нет. Ранее в Свердловской области усилили меры безопасности. Это связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел ночью 22 марта. Тогда перед выступлением рок-группы «Пикник» четверо террористов открыли стрельбу по безоружным посетителям. По последним данным, погибли 137 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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