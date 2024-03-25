Екатеринбургский роддом эвакуировали из-за забытой сумки. Фото

25 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

В роддоме могут обследоваться женщины с патологией беременности Фото: Анна Майорова © URA.RU Из роддома Екатеринбурга на улице Антона Валека срочно эвакуировали медперсонал и пациенток из-за забытой кем-то сумки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава, комментируя публикации в СМИ и telegram-каналах. «В консультативно-диагностической поликлинике Екатеринбургского клинического перинатального центра по улице Антона Валека обнаружен бесхозный предмет. Сотрудниками учреждения организована эвакуация персонала и пациентов учреждения», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пациентов разместили библиотеке, расположенной в этом же доме. Служба ЧОП передала информацию о забытой сумке в правоохранительные органы. На месте работает Росгвардия. Жертв нет. Ранее в Свердловской области усилили меры безопасности. Это связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел ночью 22 марта. Тогда перед выступлением рок-группы «Пикник» четверо террористов открыли стрельбу по безоружным посетителям. По последним данным, погибли 137 человек. На место выезжали полиция и Росгвардия Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из роддома Екатеринбурга на улице Антона Валека срочно эвакуировали медперсонал и пациенток из-за забытой кем-то сумки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава, комментируя публикации в СМИ и telegram-каналах. «В консультативно-диагностической поликлинике Екатеринбургского клинического перинатального центра по улице Антона Валека обнаружен бесхозный предмет. Сотрудниками учреждения организована эвакуация персонала и пациентов учреждения», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пациентов разместили библиотеке, расположенной в этом же доме. Служба ЧОП передала информацию о забытой сумке в правоохранительные органы. На месте работает Росгвардия. Жертв нет. Ранее в Свердловской области усилили меры безопасности. Это связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел ночью 22 марта. Тогда перед выступлением рок-группы «Пикник» четверо террористов открыли стрельбу по безоружным посетителям. По последним данным, погибли 137 человек.