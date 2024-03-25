Пермских автомобилистов предупредили о повышении цен на летнюю резину

25 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермяки начали запасаться летней резиной до повышения цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми стоимость летней резины может вырасти на 5-10%. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Александр Шлыков. «Перед летним сезоном стоимость резины увеличится на 5-10%. Это будет связано с повышенным спросом. Уже сейчас автомобилисты начинают скупать шины, пока они не выросли в цене», — рассказал Александр Шлыков корреспонденту агентства. Он отметил, что из-за спроса каждый год стоимость летней резины зимой снижается, а к лету растет. Больше всего скачок цен происходит на поддержанные шины. На новую резину повышение меньше. По данным Росстата, в Перми летние шины с января по февраль 2024 года уже немного выросли в цене на 0,42%. Собеседник агентства добавил, что в марте летняя резина 14-15 радиуса в крупных розничных сетях стоит от 2,8 тысяч рублей за штуку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми стоимость летней резины может вырасти на 5-10%. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Александр Шлыков. «Перед летним сезоном стоимость резины увеличится на 5-10%. Это будет связано с повышенным спросом. Уже сейчас автомобилисты начинают скупать шины, пока они не выросли в цене», — рассказал Александр Шлыков корреспонденту агентства. Он отметил, что из-за спроса каждый год стоимость летней резины зимой снижается, а к лету растет. Больше всего скачок цен происходит на поддержанные шины. На новую резину повышение меньше. По данным Росстата, в Перми летние шины с января по февраль 2024 года уже немного выросли в цене на 0,42%. Собеседник агентства добавил, что в марте летняя резина 14-15 радиуса в крупных розничных сетях стоит от 2,8 тысяч рублей за штуку.