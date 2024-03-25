Пермских автомобилистов предупредили о повышении цен на летнюю резину

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Пермяки начали запасаться летней резиной до повышения цен Фото:

В Перми стоимость летней резины может вырасти на 5-10%. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Александр Шлыков.

«Перед летним сезоном стоимость резины увеличится на 5-10%. Это будет связано с повышенным спросом. Уже сейчас автомобилисты начинают скупать шины, пока они не выросли в цене», — рассказал Александр Шлыков корреспонденту агентства.

Он отметил, что из-за спроса каждый год стоимость летней резины зимой снижается, а к лету растет. Больше всего скачок цен происходит на поддержанные шины. На новую резину повышение меньше. По данным Росстата, в Перми летние шины с января по февраль 2024 года уже немного выросли в цене на 0,42%. Собеседник агентства добавил, что в марте летняя резина 14-15 радиуса в крупных розничных сетях стоит от 2,8 тысяч рублей за штуку.

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В Перми стоимость летней резины может вырасти на 5-10%. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Александр Шлыков. «Перед летним сезоном стоимость резины увеличится на 5-10%. Это будет связано с повышенным спросом. Уже сейчас автомобилисты начинают скупать шины, пока они не выросли в цене», — рассказал Александр Шлыков корреспонденту агентства. Он отметил, что из-за спроса каждый год стоимость летней резины зимой снижается, а к лету растет. Больше всего скачок цен происходит на поддержанные шины. На новую резину повышение меньше. По данным Росстата, в Перми летние шины с января по февраль 2024 года уже немного выросли в цене на 0,42%. Собеседник агентства добавил, что в марте летняя резина 14-15 радиуса в крупных розничных сетях стоит от 2,8 тысяч рублей за штуку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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