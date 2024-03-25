В Челябинске уходит в отставку директор областного краеведческого музея

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Владимир Богдановский руководил главным музеем Челябинской области без малого 20 лет Фото:

Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский ушел в отставку. Его контракт истекает 1 апреля. Эту информацию подтвердил URA.RU 25 марта вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

«Служебный контракт Богдановского заканчивается 1 апреля. Сейчас идут консультации о его преемнике», — пояснил Евдокимов.

Известный фотохудожник Владимир Богдановский руководил областным краеведческим музеем (официально — Государственный исторический музей Южного Урала) почти два десятилетия. Однако региональное законодательство не позволяет в очередной раз продлить его контракт после достижения 70-летия.

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Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский ушел в отставку. Его контракт истекает 1 апреля. Эту информацию подтвердил URA.RU 25 марта вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов. «Служебный контракт Богдановского заканчивается 1 апреля. Сейчас идут консультации о его преемнике», — пояснил Евдокимов. Известный фотохудожник Владимир Богдановский руководил областным краеведческим музеем (официально — Государственный исторический музей Южного Урала) почти два десятилетия. Однако региональное законодательство не позволяет в очередной раз продлить его контракт после достижения 70-летия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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