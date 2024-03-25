В Челябинске уходит в отставку директор областного краеведческого музея

Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский ушел в отставку. Его контракт истекает 1 апреля. Эту информацию подтвердил URA.RU 25 марта вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.
«Служебный контракт Богдановского заканчивается 1 апреля. Сейчас идут консультации о его преемнике», — пояснил Евдокимов.
Известный фотохудожник Владимир Богдановский руководил областным краеведческим музеем (официально — Государственный исторический музей Южного Урала) почти два десятилетия. Однако региональное законодательство не позволяет в очередной раз продлить его контракт после достижения 70-летия.
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