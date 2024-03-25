Директор ТД «Пассаж» в Петербурге сообщил об эвакуации

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Прощание с Николаем Дураковым. Екатеринбург , реанимобиль, отражение, здоровье, медицина, здравоохранение, скорая медицинская помощь
На месте происшествия работают экстренные службы Фото:

Из Торгового дома «Пассаж» в Санкт-Петербурге произведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом заявил директор ТД Дмитрий Абрамов.

«Согласно регламенту, эту информацию проверяют сейчас», — сказал Абрамов. Его слова приводит «Фонтанка».

Посетители «Пассажа» сообщили, что «поступил некий звонок» о минировании. В супермаркете сработала пожарная сигнализация. На место выехали две кареты скорой помощи.

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Из Торгового дома «Пассаж» в Санкт-Петербурге произведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом заявил директор ТД Дмитрий Абрамов. «Согласно регламенту, эту информацию проверяют сейчас», — сказал Абрамов. Его слова приводит «Фонтанка». Посетители «Пассажа» сообщили, что «поступил некий звонок» о минировании. В супермаркете сработала пожарная сигнализация. На место выехали две кареты скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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