Директор ТД «Пассаж» в Петербурге сообщил об эвакуации

25 марта 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают экстренные службы Фото: Илья Московец © URA.RU Из Торгового дома «Пассаж» в Санкт-Петербурге произведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом заявил директор ТД Дмитрий Абрамов. «Согласно регламенту, эту информацию проверяют сейчас», — сказал Абрамов. Его слова приводит «Фонтанка». Посетители «Пассажа» сообщили, что «поступил некий звонок» о минировании. В супермаркете сработала пожарная сигнализация. На место выехали две кареты скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Торгового дома «Пассаж» в Санкт-Петербурге произведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом заявил директор ТД Дмитрий Абрамов. «Согласно регламенту, эту информацию проверяют сейчас», — сказал Абрамов. Его слова приводит «Фонтанка». Посетители «Пассажа» сообщили, что «поступил некий звонок» о минировании. В супермаркете сработала пожарная сигнализация. На место выехали две кареты скорой помощи.