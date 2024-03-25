Директор ТД «Пассаж» в Петербурге сообщил об эвакуации

На месте происшествия работают экстренные службы
Из Торгового дома «Пассаж» в Санкт-Петербурге произведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Об этом заявил директор ТД Дмитрий Абрамов.
«Согласно регламенту, эту информацию проверяют сейчас», — сказал Абрамов. Его слова приводит «Фонтанка».
Посетители «Пассажа» сообщили, что «поступил некий звонок» о минировании. В супермаркете сработала пожарная сигнализация. На место выехали две кареты скорой помощи.
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