В Челябинскую область не пустили партии меда и жира неизвестного происхождения

В Челябинскую области не пропустили партии меда и бараньего жира неизвестного происхождения. Груз без документов пытались ввезти через границу с Республикой Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«На таможенной посту „Троицкий“ пресечен ввоз курдючного жира общим весом 134, 4 кг, а на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ ввоз партии меда общим весом 80 кг», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ввоз небезопасного меда ведомство пресекло вместе с пограничным управлением ФСБ. Груз направлялся в Москву, а партию бараньего жира планировали доставить в Красноярск. Продукция следовала без сертификатов и документов, уточнили в ведомстве.
В отношении перевозчика возбуждено дело по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки). Машины с грузом вернули на территорию Казахстана.
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