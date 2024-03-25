В Челябинскую область не пустили партии меда и жира неизвестного происхождения

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , урожай, мед, еда, продовольственная безопасность, агро2022
В Челябинскую область пытались ввезти партии меда и жира без документов Фото:

В Челябинскую области не пропустили партии меда и бараньего жира неизвестного происхождения. Груз без документов пытались ввезти через границу с Республикой Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«На таможенной посту „Троицкий“ пресечен ввоз курдючного жира общим весом 134, 4 кг, а на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ ввоз партии меда общим весом 80 кг», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ввоз небезопасного меда ведомство пресекло вместе с пограничным управлением ФСБ. Груз направлялся в Москву, а партию бараньего жира планировали доставить в Красноярск. Продукция следовала без сертификатов и документов, уточнили в ведомстве.

В отношении перевозчика возбуждено дело по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки). Машины с грузом вернули на территорию Казахстана.

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В Челябинскую области не пропустили партии меда и бараньего жира неизвестного происхождения. Груз без документов пытались ввезти через границу с Республикой Казахстан, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «На таможенной посту „Троицкий“ пресечен ввоз курдючного жира общим весом 134, 4 кг, а на контрольно-пропускном пункте „Бугристое“ ввоз партии меда общим весом 80 кг», — сообщили в надзорном ведомстве. Ввоз небезопасного меда ведомство пресекло вместе с пограничным управлением ФСБ. Груз направлялся в Москву, а партию бараньего жира планировали доставить в Красноярск. Продукция следовала без сертификатов и документов, уточнили в ведомстве. В отношении перевозчика возбуждено дело по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки). Машины с грузом вернули на территорию Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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