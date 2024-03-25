В Пермь приедет мастер спорта, вручивший Путину черный пояс по карате

В Перми проведет тренировку мастер спорта по киокушинкай карате Александр Ипатов
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Визит полпреда Юрия Трутнева и врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в СДЮСШ "Киокушинкай". Пермь, каратэ киокушинкай
Спортсмены проведут в Перми мастер-классы по киокушинкай карате Фото:

В Пермь приедет известный российский спортсмен Александр Ипатов, который в 2001 году вручил черный пояс пятого дана по киокушинкай карате президенту РФ Владимиру Путину. Вместе с Ипатовым краевую столицу также посетит победитель 13-го Абсолютного чемпионата мира по киокушинкай Александр Еременко.

«Александр Ипатов — это легендарная личность в мире спорта. Сейчас он является президентом Российской национальной федерации карате киокушинкай. Именно он в 2001 году вместе с японским спортсменом Хацуо Рояма вручил пятый дан по киокушинкай карате нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. С Ипатовым едет и Александр Еременко, который тоже является выдающимся спортсменом. Цель их визита — популяризация данного вида спорта», — рассказал URA.RU руководитель общественно-полезного фонда кадрового и спортивно-культурного развития «Трудовые резервы» Юрий Артюшков.

В программе визита спортсменов заявлены мастер-классы, деловые встречи, пресс-конференция и фотосессия. Александр Ипатов и Александр Еременко 26 марта также проведут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе СШОР «Летающий лыжник». Сборы начнутся в 16:00.

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В Пермь приедет известный российский спортсмен Александр Ипатов, который в 2001 году вручил черный пояс пятого дана по киокушинкай карате президенту РФ Владимиру Путину. Вместе с Ипатовым краевую столицу также посетит победитель 13-го Абсолютного чемпионата мира по киокушинкай Александр Еременко. «Александр Ипатов — это легендарная личность в мире спорта. Сейчас он является президентом Российской национальной федерации карате киокушинкай. Именно он в 2001 году вместе с японским спортсменом Хацуо Рояма вручил пятый дан по киокушинкай карате нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. С Ипатовым едет и Александр Еременко, который тоже является выдающимся спортсменом. Цель их визита — популяризация данного вида спорта», — рассказал URA.RU руководитель общественно-полезного фонда кадрового и спортивно-культурного развития «Трудовые резервы» Юрий Артюшков. В программе визита спортсменов заявлены мастер-классы, деловые встречи, пресс-конференция и фотосессия. Александр Ипатов и Александр Еременко 26 марта также проведут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе СШОР «Летающий лыжник». Сборы начнутся в 16:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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