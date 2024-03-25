Семья погибшего под завалами свердловского шахтера получит три миллиона рублей

25 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

АО «СУБР» окажет всю необходимую помощь семье погибшего шахтера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Три миллиона рублей получит семья рабочего — 27-летнего Кирилла Лоскутова, погибшего под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «„СУБР“ окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит три миллиона рублей от компании», — сказано в сообщении. Мужчина погиб под обвалом горных пород на глубине более одного километра. Еще одного шахтера получилось спасти. Информация о завале появилась ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три миллиона рублей получит семья рабочего — 27-летнего Кирилла Лоскутова, погибшего под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «„СУБР“ окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит три миллиона рублей от компании», — сказано в сообщении. Мужчина погиб под обвалом горных пород на глубине более одного километра. Еще одного шахтера получилось спасти. Информация о завале появилась ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.