Семья погибшего под завалами свердловского шахтера получит три миллиона рублей

Три миллиона рублей получит семья рабочего — 27-летнего Кирилла Лоскутова, погибшего под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».
«„СУБР“ окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит три миллиона рублей от компании», — сказано в сообщении.
Мужчина погиб под обвалом горных пород на глубине более одного километра. Еще одного шахтера получилось спасти. Информация о завале появилась ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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