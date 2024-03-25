Семья погибшего под завалами свердловского шахтера получит три миллиона рублей

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Угольная шахта Щегловская Донбасского шахтоуправления. Макеевка, монтажные работы, шахтеры
АО «СУБР» окажет всю необходимую помощь семье погибшего шахтера Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Три миллиона рублей получит семья рабочего — 27-летнего Кирилла Лоскутова, погибшего под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР».

«„СУБР“ окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит три миллиона рублей от компании», — сказано в сообщении.

Мужчина погиб под обвалом горных пород на глубине более одного километра. Еще одного шахтера получилось спасти. Информация о завале появилась ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Три миллиона рублей получит семья рабочего — 27-летнего Кирилла Лоскутова, погибшего под завалами на шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АО «СУБР». «„СУБР“ окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит три миллиона рублей от компании», — сказано в сообщении. Мужчина погиб под обвалом горных пород на глубине более одного километра. Еще одного шахтера получилось спасти. Информация о завале появилась ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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