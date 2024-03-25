Baza: таджикские диаспоры просят своих граждан в РФ не выходить на улицы вечером

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Главы таджикских диаспор призвали граждан не посещать массовые мероприятия Фото:

В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома вечером. Кроме того, работодатели попросили работников предоставить актуальные личные данные.

«Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не выходить из дома после работы вечером», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Кроме того, граждан призвали не посещать массовые мероприятия.

По данным канала, некоторые работодатели попросили сотрудников передать личные данные: ФИО, данные паспорта, а также информацию о месте жительства. При этом, диаспорам не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана, заключили в сообщении.

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В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома вечером. Кроме того, работодатели попросили работников предоставить актуальные личные данные. «Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не выходить из дома после работы вечером», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Кроме того, граждан призвали не посещать массовые мероприятия. По данным канала, некоторые работодатели попросили сотрудников передать личные данные: ФИО, данные паспорта, а также информацию о месте жительства. При этом, диаспорам не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана, заключили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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