Baza: таджикские диаспоры просят своих граждан в РФ не выходить на улицы вечером

В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома вечером. Кроме того, работодатели попросили работников предоставить актуальные личные данные.
«Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не выходить из дома после работы вечером», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Кроме того, граждан призвали не посещать массовые мероприятия.
По данным канала, некоторые работодатели попросили сотрудников передать личные данные: ФИО, данные паспорта, а также информацию о месте жительства. При этом, диаспорам не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана, заключили в сообщении.
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