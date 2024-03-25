Baza: таджикские диаспоры просят своих граждан в РФ не выходить на улицы вечером

25 марта 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Главы таджикских диаспор призвали граждан не посещать массовые мероприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома вечером. Кроме того, работодатели попросили работников предоставить актуальные личные данные. «Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не выходить из дома после работы вечером», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Кроме того, граждан призвали не посещать массовые мероприятия. По данным канала, некоторые работодатели попросили сотрудников передать личные данные: ФИО, данные паспорта, а также информацию о месте жительства. При этом, диаспорам не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана, заключили в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана не выходить из дома вечером. Кроме того, работодатели попросили работников предоставить актуальные личные данные. «Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не выходить из дома после работы вечером», — сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Кроме того, граждан призвали не посещать массовые мероприятия. По данным канала, некоторые работодатели попросили сотрудников передать личные данные: ФИО, данные паспорта, а также информацию о месте жительства. При этом, диаспорам не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана, заключили в сообщении.