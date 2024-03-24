24 марта 2024

ФСБ задержало в пограничной зоне ЯНАО более 300 нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В ЯНАО с начала 2024 года более 300 человек были привлечены к ответственности Фото:

На территории ЯНАО в пограничной зоне с начала 2024 года было установлено более 300 нарушителей особого режима. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, сообщает «Ямал-медиа».

«С начала 2024 года за нарушение правил пограничного режима на территории ЯНАО к административной ответственности привлечено более 300 граждан», — ссылаясь на пресс-службу ведомства сообщает издание.

Причиной нарушений могли стать как нарушение правил пребывания в особой пограничной зоне, так и нарушение правил добычи охраняемых законом ценных пород рыб. Пограничники предупредили о том, что в Красную книгу РФ занесен не только сибирский осетр, но и муксун.

В пограничной полосе запрещено пребывание граждан без документов, удостоверяющих личность и пропуска. Кроме того, иностранные граждане должны получить особую отметку-допуск на въезд в пограничную зону.

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На территории ЯНАО в пограничной зоне с начала 2024 года было установлено более 300 нарушителей особого режима. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, сообщает «Ямал-медиа». «С начала 2024 года за нарушение правил пограничного режима на территории ЯНАО к административной ответственности привлечено более 300 граждан», — ссылаясь на пресс-службу ведомства сообщает издание. Причиной нарушений могли стать как нарушение правил пребывания в особой пограничной зоне, так и нарушение правил добычи охраняемых законом ценных пород рыб. Пограничники предупредили о том, что в Красную книгу РФ занесен не только сибирский осетр, но и муксун. В пограничной полосе запрещено пребывание граждан без документов, удостоверяющих личность и пропуска. Кроме того, иностранные граждане должны получить особую отметку-допуск на въезд в пограничную зону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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