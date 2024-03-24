ФСБ задержало в пограничной зоне ЯНАО более 300 нарушителей

25 марта 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

В ЯНАО с начала 2024 года более 300 человек были привлечены к ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории ЯНАО в пограничной зоне с начала 2024 года было установлено более 300 нарушителей особого режима. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, сообщает «Ямал-медиа». «С начала 2024 года за нарушение правил пограничного режима на территории ЯНАО к административной ответственности привлечено более 300 граждан», — ссылаясь на пресс-службу ведомства сообщает издание. Причиной нарушений могли стать как нарушение правил пребывания в особой пограничной зоне, так и нарушение правил добычи охраняемых законом ценных пород рыб. Пограничники предупредили о том, что в Красную книгу РФ занесен не только сибирский осетр, но и муксун. В пограничной полосе запрещено пребывание граждан без документов, удостоверяющих личность и пропуска. Кроме того, иностранные граждане должны получить особую отметку-допуск на въезд в пограничную зону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории ЯНАО в пограничной зоне с начала 2024 года было установлено более 300 нарушителей особого режима. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, сообщает «Ямал-медиа». «С начала 2024 года за нарушение правил пограничного режима на территории ЯНАО к административной ответственности привлечено более 300 граждан», — ссылаясь на пресс-службу ведомства сообщает издание. Причиной нарушений могли стать как нарушение правил пребывания в особой пограничной зоне, так и нарушение правил добычи охраняемых законом ценных пород рыб. Пограничники предупредили о том, что в Красную книгу РФ занесен не только сибирский осетр, но и муксун. В пограничной полосе запрещено пребывание граждан без документов, удостоверяющих личность и пропуска. Кроме того, иностранные граждане должны получить особую отметку-допуск на въезд в пограничную зону.