Пермские ветераны ВОВ в апреле получат денежные выплаты

В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны в апреле получат денежные выплаты, приуроченные ко Дню Победы. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«У нас проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны. В течение апреля все получат региональные и федеральные выплаты ко Дню Победы», — сообщил Махонин в Telegram по итогам заседания краевого оргкомитета годовщины Победы.
В рамках подготовки к празднику власти проверяют все памятные мета, приводят их в порядок. По словам Махонина, в регионе к 9 Мая пройдут порядка 1900 мероприятий. Это фестивали, выставки, спектакли, экскурсии. Их программа будет утверждена позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми памятники, посвященные ВОВ, возьмут под усиленную охрану.
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