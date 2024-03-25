Пермские ветераны ВОВ в апреле получат денежные выплаты

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В Пермском крае проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны Фото:

В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны в апреле получат денежные выплаты, приуроченные ко Дню Победы. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«У нас проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны. В течение апреля все получат региональные и федеральные выплаты ко Дню Победы», — сообщил Махонин в Telegram по итогам заседания краевого оргкомитета годовщины Победы.

В рамках подготовки к празднику власти проверяют все памятные мета, приводят их в порядок. По словам Махонина, в регионе к 9 Мая пройдут порядка 1900 мероприятий. Это фестивали, выставки, спектакли, экскурсии. Их программа будет утверждена позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми памятники, посвященные ВОВ, возьмут под усиленную охрану.

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В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны в апреле получат денежные выплаты, приуроченные ко Дню Победы. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «У нас проживает около 5500 ветеранов Великой Отечественной войны. В течение апреля все получат региональные и федеральные выплаты ко Дню Победы», — сообщил Махонин в Telegram по итогам заседания краевого оргкомитета годовщины Победы. В рамках подготовки к празднику власти проверяют все памятные мета, приводят их в порядок. По словам Махонина, в регионе к 9 Мая пройдут порядка 1900 мероприятий. Это фестивали, выставки, спектакли, экскурсии. Их программа будет утверждена позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми памятники, посвященные ВОВ, возьмут под усиленную охрану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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