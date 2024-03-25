Российские студенты создали нейросеть, которая обезопасит дорожные работы

25 марта 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Благодаря программе «цифровые кафедры» студенты вузов получили возможность заниматься разработкой искусственного интеллекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студенты из России разработали нейросеть, которая поможет специалистам следить за выполнением норм охраны труда дорожных рабочих. Об этом 25 марта корреспонденту URA.RU рассказал руководитель проекта «Цифровые кафедры» в Российском университете транспорта (РУТ) Виталий Борщ. «Нейросеть получает изображение с видео и решает две задачи: ищет объекты на изображении и производит классификацию соответствия мерам безопасности. Программа использует модели искусственного интеллекта и автоматически определяет наличие каски и жилета. Сеть распознает типовые жилеты и каски конкретных цветов, поэтому она может работать не только на автомобильных дорогах, но и, например, в метро, на железных дорогах», — пояснил Виталий Борщ. Новость по теме В России искусственный интеллект защитит вкладчиков от мошенников Руководитель «цифровой кафедры» РУТ отметил, что студенты изучают языки программирования, чтобы в дальнейшем использовать ИИ и нейросети в транспортной отрасли. «Через такое обучение они, например, потенциально смогут прогнозировать техногенные катастрофы на транспорте. Поэтому, как и врачи, транспортные инженеры-аналитики тоже могут спасать жизни», — заключили Виталий Борщ. «Цифровые кафедры» появились в университетах России в сентябре 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Благодаря этому проекту, в котором участвуют 114 вузов страны, студенты могут бесплатно получить вторую профессию в IT-сфере, а также наработать навыки в разработке ИИ, веб-игр, робототехники и виртуальной реальности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты из России разработали нейросеть, которая поможет специалистам следить за выполнением норм охраны труда дорожных рабочих. Об этом 25 марта корреспонденту URA.RU рассказал руководитель проекта «Цифровые кафедры» в Российском университете транспорта (РУТ) Виталий Борщ. «Нейросеть получает изображение с видео и решает две задачи: ищет объекты на изображении и производит классификацию соответствия мерам безопасности. Программа использует модели искусственного интеллекта и автоматически определяет наличие каски и жилета. Сеть распознает типовые жилеты и каски конкретных цветов, поэтому она может работать не только на автомобильных дорогах, но и, например, в метро, на железных дорогах», — пояснил Виталий Борщ. Руководитель «цифровой кафедры» РУТ отметил, что студенты изучают языки программирования, чтобы в дальнейшем использовать ИИ и нейросети в транспортной отрасли. «Через такое обучение они, например, потенциально смогут прогнозировать техногенные катастрофы на транспорте. Поэтому, как и врачи, транспортные инженеры-аналитики тоже могут спасать жизни», — заключили Виталий Борщ. «Цифровые кафедры» появились в университетах России в сентябре 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Благодаря этому проекту, в котором участвуют 114 вузов страны, студенты могут бесплатно получить вторую профессию в IT-сфере, а также наработать навыки в разработке ИИ, веб-игр, робототехники и виртуальной реальности.