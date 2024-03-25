Российские студенты создали нейросеть, которая обезопасит дорожные работы

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Благодаря программе «цифровые кафедры» студенты вузов получили возможность заниматься разработкой искусственного интеллекта Фото:

Студенты из России разработали нейросеть, которая поможет специалистам следить за выполнением норм охраны труда дорожных рабочих. Об этом 25 марта корреспонденту URA.RU рассказал руководитель проекта «Цифровые кафедры» в Российском университете транспорта (РУТ) Виталий Борщ.

«Нейросеть получает изображение с видео и решает две задачи: ищет объекты на изображении и производит классификацию соответствия мерам безопасности. Программа использует модели искусственного интеллекта и автоматически определяет наличие каски и жилета. Сеть распознает типовые жилеты и каски конкретных цветов, поэтому она может работать не только на автомобильных дорогах, но и, например, в метро, на железных дорогах», — пояснил Виталий Борщ.

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Руководитель «цифровой кафедры» РУТ отметил, что студенты изучают языки программирования, чтобы в дальнейшем использовать ИИ и нейросети в транспортной отрасли. «Через такое обучение они, например, потенциально смогут прогнозировать техногенные катастрофы на транспорте. Поэтому, как и врачи, транспортные инженеры-аналитики тоже могут спасать жизни», — заключили Виталий Борщ.

«Цифровые кафедры» появились в университетах России в сентябре 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Благодаря этому проекту, в котором участвуют 114 вузов страны, студенты могут бесплатно получить вторую профессию в IT-сфере, а также наработать навыки в разработке ИИ, веб-игр, робототехники и виртуальной реальности.

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Студенты из России разработали нейросеть, которая поможет специалистам следить за выполнением норм охраны труда дорожных рабочих. Об этом 25 марта корреспонденту URA.RU рассказал руководитель проекта «Цифровые кафедры» в Российском университете транспорта (РУТ) Виталий Борщ. «Нейросеть получает изображение с видео и решает две задачи: ищет объекты на изображении и производит классификацию соответствия мерам безопасности. Программа использует модели искусственного интеллекта и автоматически определяет наличие каски и жилета. Сеть распознает типовые жилеты и каски конкретных цветов, поэтому она может работать не только на автомобильных дорогах, но и, например, в метро, на железных дорогах», — пояснил Виталий Борщ. Руководитель «цифровой кафедры» РУТ отметил, что студенты изучают языки программирования, чтобы в дальнейшем использовать ИИ и нейросети в транспортной отрасли. «Через такое обучение они, например, потенциально смогут прогнозировать техногенные катастрофы на транспорте. Поэтому, как и врачи, транспортные инженеры-аналитики тоже могут спасать жизни», — заключили Виталий Борщ. «Цифровые кафедры» появились в университетах России в сентябре 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Благодаря этому проекту, в котором участвуют 114 вузов страны, студенты могут бесплатно получить вторую профессию в IT-сфере, а также наработать навыки в разработке ИИ, веб-игр, робототехники и виртуальной реальности.
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