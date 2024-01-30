Власть продолжит реформы цифровизации России

Мишустин в 2024 году готовит Россию к переходу в «экономику данных»

30 января 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Мишустин в 2024 году готовит новый виток реформ по цифровизации России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти продолжат реформы для обеспечения технологического суверенитета России. Премьер Михаил Мишустин 30 января на стратегической сессии заявил о достижении почти 100% показателей по всем нацпроектам, в числе которых — «цифровая экономика». Эксперты подвели свои итоги реформ и объяснили значение слов «экономика данных», а также рассказали URA.RU зачем нужно «ускорить медленного верблюда» и как обществу контролировать технократию, дабы в будущем не бояться слов «вы оцифрованы». «Все, что запланировано, выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты», — заявил Мишустин на стратсессии, дополнив выступление словами президента Владимира Путина о необходимости уделить особое внимание шести направлениям, среди которых — достижение технологического суверенитета. Вопрос цифровизации — один из ключевых в повестке Мишустина Фото: Георгий Бергал © URA.RU По статистике, приведенной Мишустиным, более 10 тыс. российских компаний-экспортеров использовали цифровой сервис «Одно окно» для получения услуг и помощи от государства. В 2023 году Российским экспортным центром было обеспечено заключение сделок на сумму свыше 1,3 трлн рублей, это на 70% выше показателей 2022 года. Для школьников открылись 17 тыс. центров технологического образования «Точка роста», 300 детских технопарков «Кванториум», 260 центров «IT-куб», где учат пользоваться современными технологиями. Если быть предельно точными, то в соответствии с приведенным 17 января отчетом Минфина, нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» по итогам 2023 года выполнен на 95,8%. Из 138,1 млрд рублей, выделенных на реализацию программы, израсходовано 132,3 млрд рублей. Из 8 федеральных проектов полностью выполнено только три: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Цифровые технологии» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», которые все вместе по финансированию занимают одну треть общего бюджета. Отметим, что вопрос цифровизации находится в повестке у власти достаточно давно. После решения первостепенных задач повсеместного обновления оборудования, стартом современного этапа развития информационных технологий (ИТ) в России стартовал в 2016 году с ежегодного послания президента Федеральному собранию. «Предлагаю запустить масштабную программу развития экономики нового технологического направления, так называемой, цифровой экономики», — сформулировал задачу Путин в своем послании. Новость по теме Мишустин гнет свою линию по цифровизации госуправления К тому моменту правительство под руководством Дмитрия Медведева накопило достаточный опыт цифровизации, и в июле 2017 года была подготовлена программа «Цифровая экономика». В 2019 году она трансформировалась в одноименный нацпроект, который после отставки Медведева в январе 2020 года необходимо было воплощать в жизнь команде нового премьера Михаила Мишустина. По итогам четырех лет работы, в 2023 году Мишустин объявил о скором завершении нацпроекта «цифровая экономика» и переводе государства в «экономику данных». В январе 2024 года на посвященной цифровизации экспозиции на ВДНХ вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что за счет технологий искусственного интеллекта от реализации нового нацпроекта ждут увеличения выручки ИТ-компаний в 2,5 раза, (до 5,3 трлн руб.), роста ВВП на 11,2 трлн руб. До 2030 года планируется подготовка более 850 тыс. специалистов в сфере ИТ. По словам Сергея Плуготаренко «цифровая экономика» выполнила задачу создания фундамента цифровизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рассуждая о результатах власти в области цифровизации России, директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил тотальная цифровизация ведомственных публичных сервисов, происходившую с 2019 по 2024 годы. «Цифровая экономика», по его словам, «выполняла задачу создания цифрового фундамента: внедрения необходимой инфраструктуры для цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы». В «экономике данных» фокус правительства будет смещен в сторону сбора данных, их защищенной передачи, хранения и безопасности, развития систем связи, стандартов и протоколов работы с данными, пояснил эксперт. «Цель нового нацпроекта „Экономика данных“ — перевод органов власти, экономической и социальной сфер на качественно новые принципы работы», — считает эксперт. Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен: «чем сильнее общество развивается в информационном ключе, тем быстрее ему нужно дать контроль над управлением. В принципе, общественного контроля за считыванием [властью] потока данных сейчас не существует». Во многом, благодаря разъяснительной работе на всех уровнях, «цифровой скепсис» был преодолен, общество приняло цифровизацию и доверило информационным сервисам свои персональные данные. «Сегодня мы [в России] переходим уже не на передачу информации по доверенным каналам, а на управление данными, их смыслами, это и называется «экономика данных», — пояснил Мариничев. Статья по теме В новом нацпроекте увидели возвращение к старому госплану Если в классической цифровой экономике главным был человек, получивший информацию по доверенным каналам связи, то в экономике данных, скорее, искусственный интеллект и алгоритмы, настроенные человеком, продолжил свою мысль эксперт. Но есть исключение: у человека можно узнать мотивы его действий, а «спросить» у алгоритмов не получится без достаточных знаний и доступа к их архитектуре. Поэтому, полагает Мариничев, в ближайшее время необходимо изобрести новый механизм общественного контроля в цифровой среде. Как считает заслуженный юрист России Иван Соловьев, анализируя юридические аспекты реформ правительства, цифровизация за последние несколько лет вошла в новый виток развития, и в плане нормативного регулирования отрасли, и в части взаимодействия с гражданами, но, в первую очередь, необходимо защитить достигнутый результат. «Что касается информационной безопасности, то тут мы должны понимать, Россия находится под постоянными попытками Запада разрушить нашу цифровизацию. Снижение степени уязвимости, устранение утечек данных и ликвидация законодательных пробелов — это основные задачи, которые сегодня стоят перед правительством», — подчеркнул Соловьев. Депутат ГД Андрей Свинцов считает, что граждане должны получить возможность оценивать чиновников на портале Госуслуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Каждый гражданин будет чувствовать свою высочайшую вовлеченность во все процессы нашего государства», — так заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов видит развитие законодательных инициатив правительства в области информатизации страны. По мнению Свинцова, правительству необходимо в ближайшее время ввести инструменты контроля и оценки деятельности исполнительной власти через «Госуслуги». «Голосование по рейтингу того или иного чиновника это тоже крайне важно! Власть должна знать, что избиратели очень внимательно относятся к своим министрам, губернаторам, градоначальникам и депутатам. Чиновники не должны забывать свою тесную связь с гражданами», — уверен депутат. Рассуждая о проблемах информационного развития страны, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко вспомнил о «цифровом неравенстве», возникшем из-за необъятных ее размеров России. Каким образом в государстве, которое «нигде не заканчивается», обеспечить одинаковый доступ к цифровым сервисам и в Москве, и на Чукотке? «Караван идет со скоростью самого медленного его верблюда», — иронизирует Клименко. Статья по теме Почему при Мишустине сменилось более 20 ректоров крупных вузов По его мнению, несколько тормозят единое российское цифровое пространство отдаленные регионы. Их прогресс правительству и необходимо наращивать, «чтобы ускорить весь караван». Безусловно, санкции и ограничение поставок оборудования создают препятствия развитию «экономики данных», поэтому Мишустиным сейчас проводится большая работа с университетами по подготовке кадров. Ведь помимо «железа» нужны и те, кто будет его делать и с ним работать. «Большим достижением правительства является наличие „Госуслуг“ в каждом смартфоне, даже у пожилых людей, хотя еще 8 лет назад многие не верили, что они научатся ими пользоваться», — считает Клименко. В целом, он с оптимизмом смотрит в будущее цифровой России, полагая не столько технически, сколько ментально невозможным для широкой русской души внедрение «китайской модели» тотальной слежки и контроля за всеми участниками информационных процессов. «Чиновники — тоже русские люди!» — уверенно заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти продолжат реформы для обеспечения технологического суверенитета России. Премьер Михаил Мишустин 30 января на стратегической сессии заявил о достижении почти 100% показателей по всем нацпроектам, в числе которых — «цифровая экономика». Эксперты подвели свои итоги реформ и объяснили значение слов «экономика данных», а также рассказали URA.RU зачем нужно «ускорить медленного верблюда» и как обществу контролировать технократию, дабы в будущем не бояться слов «вы оцифрованы». По статистике, приведенной Мишустиным, более 10 тыс. российских компаний-экспортеров использовали цифровой сервис «Одно окно» для получения услуг и помощи от государства. В 2023 году Российским экспортным центром было обеспечено заключение сделок на сумму свыше 1,3 трлн рублей, это на 70% выше показателей 2022 года. Для школьников открылись 17 тыс. центров технологического образования «Точка роста», 300 детских технопарков «Кванториум», 260 центров «IT-куб», где учат пользоваться современными технологиями. Если быть предельно точными, то в соответствии с приведенным 17 января отчетом Минфина, нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» по итогам 2023 года выполнен на 95,8%. Из 138,1 млрд рублей, выделенных на реализацию программы, израсходовано 132,3 млрд рублей. Из 8 федеральных проектов полностью выполнено только три: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Цифровые технологии» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», которые все вместе по финансированию занимают одну треть общего бюджета. Отметим, что вопрос цифровизации находится в повестке у власти достаточно давно. После решения первостепенных задач повсеместного обновления оборудования, стартом современного этапа развития информационных технологий (ИТ) в России стартовал в 2016 году с ежегодного послания президента Федеральному собранию. К тому моменту правительство под руководством Дмитрия Медведева накопило достаточный опыт цифровизации, и в июле 2017 года была подготовлена программа «Цифровая экономика». В 2019 году она трансформировалась в одноименный нацпроект, который после отставки Медведева в январе 2020 года необходимо было воплощать в жизнь команде нового премьера Михаила Мишустина. По итогам четырех лет работы, в 2023 году Мишустин объявил о скором завершении нацпроекта «цифровая экономика» и переводе государства в «экономику данных». В январе 2024 года на посвященной цифровизации экспозиции на ВДНХ вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что за счет технологий искусственного интеллекта от реализации нового нацпроекта ждут увеличения выручки ИТ-компаний в 2,5 раза, (до 5,3 трлн руб.), роста ВВП на 11,2 трлн руб. До 2030 года планируется подготовка более 850 тыс. специалистов в сфере ИТ. Рассуждая о результатах власти в области цифровизации России, директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил тотальная цифровизация ведомственных публичных сервисов, происходившую с 2019 по 2024 годы. «Цифровая экономика», по его словам, «выполняла задачу создания цифрового фундамента: внедрения необходимой инфраструктуры для цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы». В «экономике данных» фокус правительства будет смещен в сторону сбора данных, их защищенной передачи, хранения и безопасности, развития систем связи, стандартов и протоколов работы с данными, пояснил эксперт. «Цель нового нацпроекта „Экономика данных“ — перевод органов власти, экономической и социальной сфер на качественно новые принципы работы», — считает эксперт. Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен: «чем сильнее общество развивается в информационном ключе, тем быстрее ему нужно дать контроль над управлением. В принципе, общественного контроля за считыванием [властью] потока данных сейчас не существует». Во многом, благодаря разъяснительной работе на всех уровнях, «цифровой скепсис» был преодолен, общество приняло цифровизацию и доверило информационным сервисам свои персональные данные. Если в классической цифровой экономике главным был человек, получивший информацию по доверенным каналам связи, то в экономике данных, скорее, искусственный интеллект и алгоритмы, настроенные человеком, продолжил свою мысль эксперт. Но есть исключение: у человека можно узнать мотивы его действий, а «спросить» у алгоритмов не получится без достаточных знаний и доступа к их архитектуре. Поэтому, полагает Мариничев, в ближайшее время необходимо изобрести новый механизм общественного контроля в цифровой среде. Как считает заслуженный юрист России Иван Соловьев, анализируя юридические аспекты реформ правительства, цифровизация за последние несколько лет вошла в новый виток развития, и в плане нормативного регулирования отрасли, и в части взаимодействия с гражданами, но, в первую очередь, необходимо защитить достигнутый результат. «Каждый гражданин будет чувствовать свою высочайшую вовлеченность во все процессы нашего государства», — так заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов видит развитие законодательных инициатив правительства в области информатизации страны. По мнению Свинцова, правительству необходимо в ближайшее время ввести инструменты контроля и оценки деятельности исполнительной власти через «Госуслуги». «Голосование по рейтингу того или иного чиновника это тоже крайне важно! Власть должна знать, что избиратели очень внимательно относятся к своим министрам, губернаторам, градоначальникам и депутатам. Чиновники не должны забывать свою тесную связь с гражданами», — уверен депутат. Рассуждая о проблемах информационного развития страны, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко вспомнил о «цифровом неравенстве», возникшем из-за необъятных ее размеров России. Каким образом в государстве, которое «нигде не заканчивается», обеспечить одинаковый доступ к цифровым сервисам и в Москве, и на Чукотке? По его мнению, несколько тормозят единое российское цифровое пространство отдаленные регионы. Их прогресс правительству и необходимо наращивать, «чтобы ускорить весь караван». Безусловно, санкции и ограничение поставок оборудования создают препятствия развитию «экономики данных», поэтому Мишустиным сейчас проводится большая работа с университетами по подготовке кадров. Ведь помимо «железа» нужны и те, кто будет его делать и с ним работать. «Большим достижением правительства является наличие „Госуслуг“ в каждом смартфоне, даже у пожилых людей, хотя еще 8 лет назад многие не верили, что они научатся ими пользоваться», — считает Клименко. В целом, он с оптимизмом смотрит в будущее цифровой России, полагая не столько технически, сколько ментально невозможным для широкой русской души внедрение «китайской модели» тотальной слежки и контроля за всеми участниками информационных процессов. «Чиновники — тоже русские люди!» — уверенно заключил эксперт.