Глава Перми анонсировал военный парад в центре города

В День Победы в центре Перми пройдет военный парад

Военный парад пройдет 9 мая по по Октябрьской площади Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В День Победы, 9 мая, торжественный парад в Перми пройдет по Октябрьской площади. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин по итогам заседания оргкомитета «Победа».

«Одним из ключевых станет традиционное торжественное прохождение войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади. После парада на площади перед Театром-Театром состоятся выступления творческих коллективов. Также тематические праздничные мероприятия пройдут на набережной Камы и в муниципальных учреждениях культуры во всех районах города», — написал Соснин в Telegram. По словам главы города, общей темой празднования станет «Фронт и тыл — сила в единстве».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал порядка 1900 мероприятий к 9 Мая. Это различные фестивали, выставки, спектакли и экскурсии.