СК заявил о новых соучастниках теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

В рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» следствие ходатайствует об аресте еще нескольких фигурантов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет РФ просит об аресте еще нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Аминчона и Диловара Исломовых. Их вовлекли не позднее 11 марта. «С целью совершения террористического акта Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что следствие просит у суда об аресте Исломовых и еще одного подозреваемого по уголовному делу. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети. Также более 180 граждан пострадали. Басманный суд в Москве 25 марта арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 33-летний Аминчон Исломов — зарегистрирован в Твери, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ просит об аресте еще нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Аминчона и Диловара Исломовых. Их вовлекли не позднее 11 марта. «С целью совершения террористического акта Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что следствие просит у суда об аресте Исломовых и еще одного подозреваемого по уголовному делу. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети. Также более 180 граждан пострадали. Басманный суд в Москве 25 марта арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 33-летний Аминчон Исломов — зарегистрирован в Твери, передает RT.