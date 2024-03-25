СК заявил о новых соучастниках теракта в «Крокусе»

Следственный комитет РФ просит об аресте еще нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Аминчона и Диловара Исломовых. Их вовлекли не позднее 11 марта.
«С целью совершения террористического акта Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что следствие просит у суда об аресте Исломовых и еще одного подозреваемого по уголовному делу.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети. Также более 180 граждан пострадали. Басманный суд в Москве 25 марта арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 33-летний Аминчон Исломов — зарегистрирован в Твери, передает RT.
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Следственный комитет РФ просит об аресте еще нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Аминчона и Диловара Исломовых. Их вовлекли не позднее 11 марта. «С целью совершения террористического акта Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — говорится в сообщении Следкома, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что следствие просит у суда об аресте Исломовых и еще одного подозреваемого по уголовному делу. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, среди которых были дети. Также более 180 граждан пострадали. Басманный суд в Москве 25 марта арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» на срок до 22 мая. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 33-летний Аминчон Исломов — зарегистрирован в Твери, передает RT.