Арестован владелец Renault, на котором передвигались террористы

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Диловар Исломов арестован до 22 мая Фото:
новость из сюжета
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Суд арестовал одного из трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова — владельца автомобиля Renault, на котором террористы пытались скрыться с места трагедии. Он пробудет в заключении до 22 мая. Ранее СК попросил о его аресте.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича», — говорится в сообщении пресс-службы Судов общей юрисдикции Москвы. Он обвиняется в совершении теракта.

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Суд арестовал одного из трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова — владельца автомобиля Renault, на котором террористы пытались скрыться с места трагедии. Он пробудет в заключении до 22 мая. Ранее СК попросил о его аресте. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича», — говорится в сообщении пресс-службы Судов общей юрисдикции Москвы. Он обвиняется в совершении теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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