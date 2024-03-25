Арестован владелец Renault, на котором передвигались террористы

25 марта 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Диловар Исломов арестован до 22 мая Фото: Михаил Синицын/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Суд арестовал одного из трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова — владельца автомобиля Renault, на котором террористы пытались скрыться с места трагедии. Он пробудет в заключении до 22 мая. Ранее СК попросил о его аресте. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича», — говорится в сообщении пресс-службы Судов общей юрисдикции Москвы. Он обвиняется в совершении теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал одного из трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова — владельца автомобиля Renault, на котором террористы пытались скрыться с места трагедии. Он пробудет в заключении до 22 мая. Ранее СК попросил о его аресте. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича», — говорится в сообщении пресс-службы Судов общей юрисдикции Москвы. Он обвиняется в совершении теракта.