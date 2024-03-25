Арестован владелец Renault, на котором передвигались террористы

Диловар Исломов арестован до 22 мая
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Суд арестовал одного из трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова — владельца автомобиля Renault, на котором террористы пытались скрыться с места трагедии. Он пробудет в заключении до 22 мая. Ранее СК попросил о его аресте.
«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича», — говорится в сообщении пресс-службы Судов общей юрисдикции Москвы. Он обвиняется в совершении теракта.
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