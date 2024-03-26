Мишустин: Россия построит 1700 морских и речных судов до 2037 года

26 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Россия продолжит заниматься освоением Арктики с помощью новых атомных ледоколов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ нацелены на создание более 1,7 тысячи речных и морских судов до 2037 года, также планируется освоение Арктики и северных торговых маршрутов с помощью ледокольного флота и атомохода «Россия». Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию Объединенной судостроительной корпорации 26 марта. «Общий портфель заказов производителей растет. Сейчас он превышает 300 морских и речных судов. До 2037 года планируется построить более 1,7 тысячи гражданских судов», — заявил Мишустин. Трансляция стратсессии велась на телеканале «Россия-24». Статья по теме Мишустин показал инвесторам, куда вкладывать деньги Премьер доложил и об ощутимых результатах работы, например, в прошлом году было построено более 100 единиц техники, в том числе: танкер «Афрамакс», паром «Александр Деев», морские платформы, рыболовецкие и промысловые суда. «Отрасль, конечно, столкнулась с самыми серьезными вызовами: с нашего рынка транспортных услуг ушли все иностранные суда, которые были задействованы в перевозке российских грузов, что просто потребовало скорейшего обновления и наращивания отечественного флота», — рассказал премьер. Внимание было уделено развитию Северного морского пути, для круглогодичной навигации по которому расширяется ледокольный флот. «В ближайшие годы в него войдут пять новых атомоходов. Один из них — „Россия“, который станет головным в рамках проекта „Лидер“», — заключил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти РФ нацелены на создание более 1,7 тысячи речных и морских судов до 2037 года, также планируется освоение Арктики и северных торговых маршрутов с помощью ледокольного флота и атомохода «Россия». Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию Объединенной судостроительной корпорации 26 марта. «Общий портфель заказов производителей растет. Сейчас он превышает 300 морских и речных судов. До 2037 года планируется построить более 1,7 тысячи гражданских судов», — заявил Мишустин. Трансляция стратсессии велась на телеканале «Россия-24». Премьер доложил и об ощутимых результатах работы, например, в прошлом году было построено более 100 единиц техники, в том числе: танкер «Афрамакс», паром «Александр Деев», морские платформы, рыболовецкие и промысловые суда. «Отрасль, конечно, столкнулась с самыми серьезными вызовами: с нашего рынка транспортных услуг ушли все иностранные суда, которые были задействованы в перевозке российских грузов, что просто потребовало скорейшего обновления и наращивания отечественного флота», — рассказал премьер. Внимание было уделено развитию Северного морского пути, для круглогодичной навигации по которому расширяется ледокольный флот. «В ближайшие годы в него войдут пять новых атомоходов. Один из них — „Россия“, который станет головным в рамках проекта „Лидер“», — заключил Мишустин.