Мишустин показал инвесторам, куда вкладывать деньги

Решения премьера помогут экологии и повысят ВВП

21 февраля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Меры правительства стимулируют приток инвесторов в важные отрасли экономики Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти привлекают инвесторов в технологичные и судостроительные проекты, а также поддержат лесозаготовителей. В перспективе все это поможет сохранить природу и повысить ВВП, рассказали URA.RU эксперты. О развитии рыбопромыслового флота, защите леса и о привлечении в экономику 5 трлн рублей инвестиций доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 21 февраля. Глава правительства акцентировал внимание на новых природоохранных механизмах, которые приведут не только к сохранению лесного фонда, но и к выгоде бизнеса. Речь шла о документах правительства по лесоклиматическим проектам раскрывающим понятие «углеродных единиц» (эквивалент выработки одной тонны углекислого газа — прим. URA.RU). Предполагается, что предприниматели смогут закрепить права на них и проводить сделки через специальный реестр. Однако усилится и госконтроль в части пожарной охраны, восстановления и защиты лесов от вредителей. «Комплекс таких мер станет способствовать уменьшению нагрузки на окружающую среду, ускорению воспроизводства наших лесов, защите их от беды, пожаров, а также обеспечит большую стабильность для предпринимателей, которые реализуют такие климатические проекты», — подчеркнул Мишустин. Новые меры правительства направлены на предотвращение лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговые льготы и новые юридические механизмы обращения с «углеродными единицами» позволят бизнесу тратить больше средств на лесоохрану, уверена доцент кафедры международного и публичного права Финуниверситета при Правительстве РФ Оксана Головченко. «Усиление контроля за деятельностью российских лесозаготовителей и смежных отраслей, создание для них понятного механизма и налоговых послаблений приведут к появлению у бизнеса большего количества средств на охрану природы», — считает доцент. Государство, таким образом, решает свои задачи по привлечению инвестиций в климатические проекты, что способствует увеличению ВВП, а бизнес получает средства на дооснащение и модернизацию, пояснила Головченко. Реализация лесоклиматических проектов является, в первую очередь, экономической, но не природоохранной мерой, высказал свое мнение лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «На мой взгляд, нельзя смешивать две проблемы — лесных пожаров и парниковых выбросов. Для борьбы с пожарами необходимо напрямую увеличивать государственное финансирование пожарной охраны и пересматривать Лесной кодекс», — отметил парламентарий. По его словам, справедливоросы добиваются корректировки норм, позволяющих не тушить лесные пожары в так называемых «зонах контроля». Ответственность за них сейчас несут регионы с ограниченным бюджетом, обратил внимание Миронов. Статья по теме Мишустин показал, как власть будет работать с бизнесом Субъекты РФ с 2024 года смогут использовать кредиты из федерального бюджета для создания технопарков. По словам Мишустина, в дальнейшем будут упрощаться требования для работы бизнеса и в особых экономических зонах. Правительство считает работу с инвестпроектами наиболее эффективной, о чем говорит размер привлеченных средств — 5 трлн рублей за три года вложил бизнес по всей стране. Коснулся премьер и темы поддержки судостроения для рыбного промысла. С этой целью вводятся программы «квот под киль» (рыболовы должны инвестировать в строительство промысловых судов — прим. URA.RU) и поддержки судостроителей, использующих отечественные технологии. «В условиях санкций развитие отечественного судостроения возможно пока только при помощи господдержки, но такие меры со временем положительно скажутся на всей российской экономике», — рассказала профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. Существует объективная необходимость значительно омолодить отрасль, увеличить объемы перевозок по водным маршрутам, используемым для рыболовства и экспорта российских товаров. Ручкина также напомнила, что на экспорт отдельных сортов рыбы и крабов не распространяются санкции «недружественных» стран, поэтому развитие гражданского судостроения — перспективный источник пополнения бюджета валютной выручкой в будущем, отметила профессор. Ранее URA.RU сообщало о расторжении международного соглашения с Великобританией, по которому английские моряки 68 лет ловили рыбу в российских водах. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, рацион британцев до этого состоял на 40% из российской трески. «Путин вернул нам нашу рыбу», — сказал Володин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти привлекают инвесторов в технологичные и судостроительные проекты, а также поддержат лесозаготовителей. В перспективе все это поможет сохранить природу и повысить ВВП, рассказали URA.RU эксперты. О развитии рыбопромыслового флота, защите леса и о привлечении в экономику 5 трлн рублей инвестиций доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 21 февраля. Глава правительства акцентировал внимание на новых природоохранных механизмах, которые приведут не только к сохранению лесного фонда, но и к выгоде бизнеса. Речь шла о документах правительства по лесоклиматическим проектам раскрывающим понятие «углеродных единиц» (эквивалент выработки одной тонны углекислого газа — прим. URA.RU). Предполагается, что предприниматели смогут закрепить права на них и проводить сделки через специальный реестр. Однако усилится и госконтроль в части пожарной охраны, восстановления и защиты лесов от вредителей. Налоговые льготы и новые юридические механизмы обращения с «углеродными единицами» позволят бизнесу тратить больше средств на лесоохрану, уверена доцент кафедры международного и публичного права Финуниверситета при Правительстве РФ Оксана Головченко. «Усиление контроля за деятельностью российских лесозаготовителей и смежных отраслей, создание для них понятного механизма и налоговых послаблений приведут к появлению у бизнеса большего количества средств на охрану природы», — считает доцент. Государство, таким образом, решает свои задачи по привлечению инвестиций в климатические проекты, что способствует увеличению ВВП, а бизнес получает средства на дооснащение и модернизацию, пояснила Головченко. Реализация лесоклиматических проектов является, в первую очередь, экономической, но не природоохранной мерой, высказал свое мнение лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «На мой взгляд, нельзя смешивать две проблемы — лесных пожаров и парниковых выбросов. Для борьбы с пожарами необходимо напрямую увеличивать государственное финансирование пожарной охраны и пересматривать Лесной кодекс», — отметил парламентарий. По его словам, справедливоросы добиваются корректировки норм, позволяющих не тушить лесные пожары в так называемых «зонах контроля». Ответственность за них сейчас несут регионы с ограниченным бюджетом, обратил внимание Миронов. Субъекты РФ с 2024 года смогут использовать кредиты из федерального бюджета для создания технопарков. По словам Мишустина, в дальнейшем будут упрощаться требования для работы бизнеса и в особых экономических зонах. Правительство считает работу с инвестпроектами наиболее эффективной, о чем говорит размер привлеченных средств — 5 трлн рублей за три года вложил бизнес по всей стране. Коснулся премьер и темы поддержки судостроения для рыбного промысла. С этой целью вводятся программы «квот под киль» (рыболовы должны инвестировать в строительство промысловых судов — прим. URA.RU) и поддержки судостроителей, использующих отечественные технологии. «В условиях санкций развитие отечественного судостроения возможно пока только при помощи господдержки, но такие меры со временем положительно скажутся на всей российской экономике», — рассказала профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. Существует объективная необходимость значительно омолодить отрасль, увеличить объемы перевозок по водным маршрутам, используемым для рыболовства и экспорта российских товаров. Ручкина также напомнила, что на экспорт отдельных сортов рыбы и крабов не распространяются санкции «недружественных» стран, поэтому развитие гражданского судостроения — перспективный источник пополнения бюджета валютной выручкой в будущем, отметила профессор. Ранее URA.RU сообщало о расторжении международного соглашения с Великобританией, по которому английские моряки 68 лет ловили рыбу в российских водах. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, рацион британцев до этого состоял на 40% из российской трески. «Путин вернул нам нашу рыбу», — сказал Володин.