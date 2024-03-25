Екатеринбургские садоводы попросили о помощи Путина из-за поборов

25 марта 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Екатеринбургские садоводы уже семь пытаются отстоять свои участки (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга пожаловались президенту России Владимиру Путину (письмо имеется в распоряжении агентства) на поборы со стороны правления СНТ «Садовод». О ситуации URA.RU рассказала владелица участка Ирина Лопаева. Женщина утверждает, что проблема в том, что руководство СНТ уклоняется от реорганизации товарищества, чтобы не лишать себя заработка. «Земли, которые сейчас входят в состав товарищества, раньше принадлежали „Уралмашзаводу“. В конце 1993 года завод создал юрлицо СНТ „Садовод“ и передал земли в частные руки. Целью создания СНТ было помочь гражданам приватизировать эти участки», — вспомнила Лопаева. По ее словам, до 2004 года содержание общей территории было доступно с финансовой точки зрения всем членам товарищества, но расклад перевернулся семь лет назад, когда сменилось правление СНТ. С тех пор владельцам участков необходимо оплачивать помещение, где заседают руководители, а также платить им зарплату. «Это налагает на собственников садовых участков, в большинстве своем малоимущих пенсионеров, непосильные и нерациональные траты. Фактически это поборы», — жалуется женщина. «Назревает серьезный публичный конфликт. Руководители администрации Орджоникидзевского района хорошо знают о данной ситуации. Собственники садовых участков неоднократно просили их вмешаться и помочь разрешить этот конфликт как в устной форме на совещаниях, так и в письменной. Но реакции, к сожалению, на сегодняшний день так и не последовало», — посетовала Ирина. Новость по теме Свердловские садоводы отбили проезд к домам и участкам у «Водоканала». Фото Она утверждает, что обращения в компетентные органы остались не услышанными. «Так: налоговая инспекция, прокуратура, районная управа и мэрия на все наши обращения отвечают, что они не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц (ответы имеются в распоряжении агентства). Правление СНТ грубо нарушает законодательство и права собственников», — пожаловалась горожанка. «Мы обратились к Владимиру Владимировичу [Путину] как гаранту конституции, в силах и компетенции которого разрешить вопрос о нарушении конституционного права более чем 2000 собственников садовых участков. Все, чего мы хотим, так это воспользоваться своим конституционным правом на свободное учреждение и ненасильственное пребывание в садовом некоммерческом объединении граждан», — отметила Лопаева. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СНТ «Садовод». На звонок журналиста никто не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга пожаловались президенту России Владимиру Путину (письмо имеется в распоряжении агентства) на поборы со стороны правления СНТ «Садовод». О ситуации URA.RU рассказала владелица участка Ирина Лопаева. Женщина утверждает, что проблема в том, что руководство СНТ уклоняется от реорганизации товарищества, чтобы не лишать себя заработка. «Земли, которые сейчас входят в состав товарищества, раньше принадлежали „Уралмашзаводу“. В конце 1993 года завод создал юрлицо СНТ „Садовод“ и передал земли в частные руки. Целью создания СНТ было помочь гражданам приватизировать эти участки», — вспомнила Лопаева. По ее словам, до 2004 года содержание общей территории было доступно с финансовой точки зрения всем членам товарищества, но расклад перевернулся семь лет назад, когда сменилось правление СНТ. С тех пор владельцам участков необходимо оплачивать помещение, где заседают руководители, а также платить им зарплату. «Это налагает на собственников садовых участков, в большинстве своем малоимущих пенсионеров, непосильные и нерациональные траты. Фактически это поборы», — жалуется женщина. «Назревает серьезный публичный конфликт. Руководители администрации Орджоникидзевского района хорошо знают о данной ситуации. Собственники садовых участков неоднократно просили их вмешаться и помочь разрешить этот конфликт как в устной форме на совещаниях, так и в письменной. Но реакции, к сожалению, на сегодняшний день так и не последовало», — посетовала Ирина. Она утверждает, что обращения в компетентные органы остались не услышанными. «Так: налоговая инспекция, прокуратура, районная управа и мэрия на все наши обращения отвечают, что они не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц (ответы имеются в распоряжении агентства). Правление СНТ грубо нарушает законодательство и права собственников», — пожаловалась горожанка. «Мы обратились к Владимиру Владимировичу [Путину] как гаранту конституции, в силах и компетенции которого разрешить вопрос о нарушении конституционного права более чем 2000 собственников садовых участков. Все, чего мы хотим, так это воспользоваться своим конституционным правом на свободное учреждение и ненасильственное пребывание в садовом некоммерческом объединении граждан», — отметила Лопаева. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СНТ «Садовод». На звонок журналиста никто не ответил.