В Каменске-Уральском оперативники оцепили многоэтажку из-за угрозы взрыва

На месте ЧП работают силовики
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в многоэтажном доме на улице Набережной обнаружили гранату и патроны, здание оцеплено. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
«Предположительно, на крыше дома ремонтная бригада обнаружила гранату и патроны. На место приехали силовики, а гражданских увели», — сказал собеседник агентства. Точный адрес он не назвал, но другой источник URA.RU уточнил, что речь может идти о доме №21.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ РФ по Свердловской области. В ведомстве от ответа на вопрос воздержались.
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