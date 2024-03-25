В Каменске-Уральском оперативники оцепили многоэтажку из-за угрозы взрыва

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На месте ЧП работают силовики Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в многоэтажном доме на улице Набережной обнаружили гранату и патроны, здание оцеплено. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«Предположительно, на крыше дома ремонтная бригада обнаружила гранату и патроны. На место приехали силовики, а гражданских увели», — сказал собеседник агентства. Точный адрес он не назвал, но другой источник URA.RU уточнил, что речь может идти о доме №21.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ РФ по Свердловской области. В ведомстве от ответа на вопрос воздержались.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) в многоэтажном доме на улице Набережной обнаружили гранату и патроны, здание оцеплено. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Предположительно, на крыше дома ремонтная бригада обнаружила гранату и патроны. На место приехали силовики, а гражданских увели», — сказал собеседник агентства. Точный адрес он не назвал, но другой источник URA.RU уточнил, что речь может идти о доме №21. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ РФ по Свердловской области. В ведомстве от ответа на вопрос воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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