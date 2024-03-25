Соловьев назвал «мерзкой истерикой» жалобы людей на обстрелы Белгорода. Видео

25 марта 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев назвал тварями тех, кто просит о помощи для Белгорода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «большое количество разных тварей», которые жаловались на обстрелы Белгорода и просили о помощи. По его словам, такие просьбы являются «мерзкой истерикой». «Большое количество разных тварей, притворяющиеся блогерами, которые говорили <…> помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар», — сказал ведущий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Он также назвал просьбы о помощи «мерзкой истерикой». На реакцию жителей города в соцсетях обратил внимание telegram-канал Baza. Так, в комментариях к выпуску Соловьеву предложили перевезти свою студию в Белгород и вести вещание оттуда. «Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города ежедневно. Подумайте о своих словах», — обратился к телеведущему один из комментаторов. Некоторые даже запустили хештег «СоловьевПриезжайБелгородЖдет». Минобороны РФ регулярно сообщает о том, что ВС РФ отражают атаки ВСУ по Белгородской области. В то же время губернатор региона Вячеслав Гладков периодически рассказывает о погибших и повреждениях. Так, из города уже начали вывозить детей в Пензу, Калугу и Тамбов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала URA.RU, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «большое количество разных тварей», которые жаловались на обстрелы Белгорода и просили о помощи. По его словам, такие просьбы являются «мерзкой истерикой». «Большое количество разных тварей, притворяющиеся блогерами, которые говорили <…> помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар», — сказал ведущий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Он также назвал просьбы о помощи «мерзкой истерикой». На реакцию жителей города в соцсетях обратил внимание telegram-канал Baza. Так, в комментариях к выпуску Соловьеву предложили перевезти свою студию в Белгород и вести вещание оттуда. «Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города ежедневно. Подумайте о своих словах», — обратился к телеведущему один из комментаторов. Некоторые даже запустили хештег «СоловьевПриезжайБелгородЖдет». Минобороны РФ регулярно сообщает о том, что ВС РФ отражают атаки ВСУ по Белгородской области. В то же время губернатор региона Вячеслав Гладков периодически рассказывает о погибших и повреждениях. Так, из города уже начали вывозить детей в Пензу, Калугу и Тамбов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала URA.RU, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года.