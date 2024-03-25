Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за слов мужа о теракте

26 марта 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Супруг Шатуновской задержан в Петербурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Петербурге задержан супруг гендиректора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской из-за постов о теракте в «Крокус Сити Холл». Николай Конашенок пытался улететь в Ереван. По информации «Фонтанки», с ним сейчас беседуют в отделе полиции. Конашенок ранее написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» и «Пикник — чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт „Брат-2“». Позже он удалил посты и с ним общаются в полиции, говорится в материале. Из-за высказываний Конашенка о теракте Шатуновской пришлось покинуть пост гендиректора «Новой Голландии», Пост она занимала 13 лет. «По обоюдному согласию меня и моего руководства, мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и выполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — написала Шатуновская на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петербурге задержан супруг гендиректора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской из-за постов о теракте в «Крокус Сити Холл». Николай Конашенок пытался улететь в Ереван. По информации «Фонтанки», с ним сейчас беседуют в отделе полиции. Конашенок ранее написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» и «Пикник — чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт „Брат-2“». Позже он удалил посты и с ним общаются в полиции, говорится в материале. Из-за высказываний Конашенка о теракте Шатуновской пришлось покинуть пост гендиректора «Новой Голландии», Пост она занимала 13 лет. «По обоюдному согласию меня и моего руководства, мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и выполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — написала Шатуновская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».