25 марта 2024

Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за слов мужа о теракте

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Супруг Шатуновской задержан в Петербурге Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Петербурге задержан супруг гендиректора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской из-за постов о теракте в «Крокус Сити Холл». Николай Конашенок пытался улететь в Ереван. По информации «Фонтанки», с ним сейчас беседуют в отделе полиции.

Конашенок ранее написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» и «Пикник — чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт „Брат-2“». Позже он удалил посты и с ним общаются в полиции, говорится в материале.

Из-за высказываний Конашенка о теракте Шатуновской пришлось покинуть пост гендиректора «Новой Голландии», Пост она занимала 13 лет. «По обоюдному согласию меня и моего руководства, мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и выполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — написала Шатуновская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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В Петербурге задержан супруг гендиректора «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской из-за постов о теракте в «Крокус Сити Холл». Николай Конашенок пытался улететь в Ереван. По информации «Фонтанки», с ним сейчас беседуют в отделе полиции. Конашенок ранее написал в своих соцсетях: «Почему „Крокус“, а не Кремль?» и «Пикник — чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт „Брат-2“». Позже он удалил посты и с ним общаются в полиции, говорится в материале. Из-за высказываний Конашенка о теракте Шатуновской пришлось покинуть пост гендиректора «Новой Голландии», Пост она занимала 13 лет. «По обоюдному согласию меня и моего руководства, мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и выполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — написала Шатуновская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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