25 марта 2024

Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле». Она указала на изменение риторики американских официальных лиц.

«Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли лайкли», — написала Захарова в социальных сетях, иронизируя по поводу категоричности заявления представителя госдепартамента США.

Захарова подчеркнула изменение в подходе американских коллег к формулированию своих оценок, что вызвало ее ироничный комментарий. Ранее использовавшаяся формулировка «highly likely» (весьма вероятно) часто встречалась в заявлениях западных политиков и служила основанием для обвинений без предоставления конкретных доказательств.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле». Она указала на изменение риторики американских официальных лиц. «Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли лайкли», — написала Захарова в социальных сетях, иронизируя по поводу категоричности заявления представителя госдепартамента США. Захарова подчеркнула изменение в подходе американских коллег к формулированию своих оценок, что вызвало ее ироничный комментарий. Ранее использовавшаяся формулировка «highly likely» (весьма вероятно) часто встречалась в заявлениях западных политиков и служила основанием для обвинений без предоставления конкретных доказательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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