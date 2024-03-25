Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту

26 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле». Она указала на изменение риторики американских официальных лиц. «Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли лайкли», — написала Захарова в социальных сетях, иронизируя по поводу категоричности заявления представителя госдепартамента США. Захарова подчеркнула изменение в подходе американских коллег к формулированию своих оценок, что вызвало ее ироничный комментарий. Ранее использовавшаяся формулировка «highly likely» (весьма вероятно) часто встречалась в заявлениях западных политиков и служила основанием для обвинений без предоставления конкретных доказательств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле». Она указала на изменение риторики американских официальных лиц. «Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли лайкли», — написала Захарова в социальных сетях, иронизируя по поводу категоричности заявления представителя госдепартамента США. Захарова подчеркнула изменение в подходе американских коллег к формулированию своих оценок, что вызвало ее ироничный комментарий. Ранее использовавшаяся формулировка «highly likely» (весьма вероятно) часто встречалась в заявлениях западных политиков и служила основанием для обвинений без предоставления конкретных доказательств.