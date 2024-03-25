25 марта 2024

Срок договоров с мигрантами ограничат в РФ двумя годами

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, мигранты, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, гастарбайтеры, рабочие
Два года — достаточный срок, чтобы завершить работы, для которых нанимался мигрант, считают в Минтруде Фото:

Срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий законопроект уже поддержан в профильном комитете Госдумы.

«Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист», — рассказали «Известиям» в Минтруде.

Там пояснили, что если потребность в сотруднике у работодателя остается, то он может снова воспользоваться механизмом набора, включая набор того же самого специалиста. Если же трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, то ему будет необходимо покинуть РФ в установленный срок.

Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России с 7 января 2024 года должны сообщать об этом в МВД РФ. Они смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке, передает телеканал 360.

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Срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий законопроект уже поддержан в профильном комитете Госдумы. «Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист», — рассказали «Известиям» в Минтруде. Там пояснили, что если потребность в сотруднике у работодателя остается, то он может снова воспользоваться механизмом набора, включая набор того же самого специалиста. Если же трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, то ему будет необходимо покинуть РФ в установленный срок. Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России с 7 января 2024 года должны сообщать об этом в МВД РФ. Они смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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