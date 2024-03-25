Срок договоров с мигрантами ограничат в РФ двумя годами

26 марта 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Два года — достаточный срок, чтобы завершить работы, для которых нанимался мигрант, считают в Минтруде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий законопроект уже поддержан в профильном комитете Госдумы. «Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист», — рассказали «Известиям» в Минтруде. Там пояснили, что если потребность в сотруднике у работодателя остается, то он может снова воспользоваться механизмом набора, включая набор того же самого специалиста. Если же трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, то ему будет необходимо покинуть РФ в установленный срок. Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России с 7 января 2024 года должны сообщать об этом в МВД РФ. Они смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий законопроект уже поддержан в профильном комитете Госдумы. «Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист», — рассказали «Известиям» в Минтруде. Там пояснили, что если потребность в сотруднике у работодателя остается, то он может снова воспользоваться механизмом набора, включая набор того же самого специалиста. Если же трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, то ему будет необходимо покинуть РФ в установленный срок. Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России с 7 января 2024 года должны сообщать об этом в МВД РФ. Они смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке, передает телеканал 360.