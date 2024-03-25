Срок договоров с мигрантами ограничат в РФ двумя годами

Срок заключения трудовых договоров для целевого набора мигрантов планируют сократить до двух лет. По мнению Минтруда, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий законопроект уже поддержан в профильном комитете Госдумы.
«Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист», — рассказали «Известиям» в Минтруде.
Там пояснили, что если потребность в сотруднике у работодателя остается, то он может снова воспользоваться механизмом набора, включая набор того же самого специалиста. Если же трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, то ему будет необходимо покинуть РФ в установленный срок.
Иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России с 7 января 2024 года должны сообщать об этом в МВД РФ. Они смогут заполнить форму от руки или на компьютере, но в любом случае на русском языке, передает телеканал 360.
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