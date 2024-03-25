Путин поздравил тюменскую труженицу тыла со 100-летием. Фото

26 марта 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

До 99 лет тюменка проживала самостоятельно, несмотря на то, что вырастила пятерых детей Фото: Илья Московец © URA.RU Труженица тыла из Викуловского района Мария Семина получила поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина на свое 100-летие. Их имениннице передал глава района Андрей Лотов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Труженица тыла из Викуловского района Мария Карповна Семина отметила 100-летие. … Поздравление от Президента России Владимира Путина вручил имениннице глава района Андрей Лотов», — написано в telegram-канале ведомства. Несмотря на то, что Семина воспитала пятерых детей, до 99 лет она жила самостоятельно и управлялась с домашним хозяйством. Лотов поблагодарили тюменку за самоотверженный труд и жизнелюбие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Труженица тыла из Викуловского района Мария Семина получила поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина на свое 100-летие. Их имениннице передал глава района Андрей Лотов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Труженица тыла из Викуловского района Мария Карповна Семина отметила 100-летие. … Поздравление от Президента России Владимира Путина вручил имениннице глава района Андрей Лотов», — написано в telegram-канале ведомства. Несмотря на то, что Семина воспитала пятерых детей, до 99 лет она жила самостоятельно и управлялась с домашним хозяйством. Лотов поблагодарили тюменку за самоотверженный труд и жизнелюбие.