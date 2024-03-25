25 марта 2024

Путин поздравил тюменскую труженицу тыла со 100-летием. Фото

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До 99 лет тюменка проживала самостоятельно, несмотря на то, что вырастила пятерых детей Фото:

Труженица тыла из Викуловского района Мария Семина получила поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина на свое 100-летие. Их имениннице передал глава района Андрей Лотов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Труженица тыла из Викуловского района Мария Карповна Семина отметила 100-летие. … Поздравление от Президента России Владимира Путина вручил имениннице глава района Андрей Лотов», — написано в telegram-канале ведомства.

Несмотря на то, что Семина воспитала пятерых детей, до 99 лет она жила самостоятельно и управлялась с домашним хозяйством. Лотов поблагодарили тюменку за самоотверженный труд и жизнелюбие.

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Труженица тыла из Викуловского района Мария Семина получила поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина на свое 100-летие. Их имениннице передал глава района Андрей Лотов, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Труженица тыла из Викуловского района Мария Карповна Семина отметила 100-летие. … Поздравление от Президента России Владимира Путина вручил имениннице глава района Андрей Лотов», — написано в telegram-канале ведомства. Несмотря на то, что Семина воспитала пятерых детей, до 99 лет она жила самостоятельно и управлялась с домашним хозяйством. Лотов поблагодарили тюменку за самоотверженный труд и жизнелюбие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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