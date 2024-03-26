В Тюмени почти на 3 часа задерживается прибытие рейса Utair из Сургута. Скрин

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Споттинг. Курган, аэропорт, utair, ютейр, сотрудник аэропорта, борт самолета
Прилет самолета Utair в Тюмень откладывается почти на три часа из-за его позднего прибытие в аэропорт Сургута Фото:

В тюменском аэропорту Рощино почти на три часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 26 марта 2024 года в 08:40, однако оно было перенесено на 11:35 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута.

Задержка прилета самолета Utair
Задержка прилета самолета Utair

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В тюменском аэропорту Рощино почти на три часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 26 марта 2024 года в 08:40, однако оно было перенесено на 11:35 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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