Прилет самолета Utair в Тюмень откладывается почти на три часа из-за его позднего прибытие в аэропорт Сургута
В тюменском аэропорту Рощино почти на три часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 26 марта 2024 года в 08:40, однако оно было перенесено на 11:35 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута.
Задержка прилета самолета Utair
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