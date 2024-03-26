В Тюмени почти на 3 часа задерживается прибытие рейса Utair из Сургута. Скрин

26 марта 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

Прилет самолета Utair в Тюмень откладывается почти на три часа из-за его позднего прибытие в аэропорт Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино почти на три часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 26 марта 2024 года в 08:40, однако оно было перенесено на 11:35 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута. Задержка прилета самолета Utair Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском аэропорту Рощино почти на три часа задерживается прилет рейса авиакомпании Utair из Сургута. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Тюмень задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 26 марта 2024 года в 08:40, однако оно было перенесено на 11:35 28 марта 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием самолета в аэропорт Сургута.