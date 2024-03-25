Из-за метели на дорогах ХМАО введены ограничения скорости

26 марта 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

На шести участках дорог ХМАО введены ограничения скорости до 70 километров в час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за снега и метели на шести участках дорог ХМАО введены ограничения скорости. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями — снег, метель — вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничения коснутся трасс Нягань — поселок Талинка (с 0 по 87 километр), Советский — Нягань (с 107 по 135 километр) и Нягань — Приобье (с 10 по 65 километр). Также снижена максимальная скорость на дорогах Ханты-Мансийск — Талинка — Советский (с 140 по 220 километр) и «Югра» (с 11 по 140 километр). В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за снега и метели на шести участках дорог ХМАО введены ограничения скорости. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями — снег, метель — вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничения коснутся трасс Нягань — поселок Талинка (с 0 по 87 километр), Советский — Нягань (с 107 по 135 километр) и Нягань — Приобье (с 10 по 65 километр). Также снижена максимальная скорость на дорогах Ханты-Мансийск — Талинка — Советский (с 140 по 220 километр) и «Югра» (с 11 по 140 километр). В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель.