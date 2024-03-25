25 марта 2024

Из-за метели на дорогах ХМАО введены ограничения скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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На шести участках дорог ХМАО введены ограничения скорости до 70 километров в час Фото:

Из-за снега и метели на шести участках дорог ХМАО введены ограничения скорости. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями — снег, метель — вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства.

Ограничения коснутся трасс Нягань — поселок Талинка (с 0 по 87 километр), Советский — Нягань (с 107 по 135 километр) и Нягань — Приобье (с 10 по 65 километр). Также снижена максимальная скорость на дорогах Ханты-Мансийск — Талинка — Советский (с 140 по 220 километр) и «Югра» (с 11 по 140 километр).

В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель.

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Из-за снега и метели на шести участках дорог ХМАО введены ограничения скорости. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями — снег, метель — вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничения коснутся трасс Нягань — поселок Талинка (с 0 по 87 километр), Советский — Нягань (с 107 по 135 километр) и Нягань — Приобье (с 10 по 65 километр). Также снижена максимальная скорость на дорогах Ханты-Мансийск — Талинка — Советский (с 140 по 220 километр) и «Югра» (с 11 по 140 километр). В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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