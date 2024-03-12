Власти Ямала щедро поощрят самых спортивных управленцев

Власти Ямала выделяют дотации муниципальным образованиям на поощрение самых спортивных команд управленцев — по итогам выполнения норм ГТО и участия в экстремальных играх «Северный характер». Как следует из постановления губернатора ЯНАО о выделении дотации городу Лабытнанги, размер поощрения составляет три млн рублей.
«Департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить в 2024 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету городского округа город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в размере трех млн рублей на поощрение победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд по номинации «Самая спортивная муниципальная команда», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства округа.
Средства пойдут на поощрение победившей команды, повышение ее профессионального уровня, а также на развитие сферы управления. Как следует из положения конкурса «Самая спортивная муниципальная команда», в ходе оценки достижений будут оцениваться выполнение норм ГТО, а также участие в экстремальных играх «Северный характер».
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