12 марта 2024

Власти Ямала щедро поощрят самых спортивных управленцев

На Ямале самые спортивные команды управленцев наградят тремя миллионами рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по биатлону среди учащихся школ и колледжей СО. Екатеринбург, гто, биатлон в школу
Победителей конкурса будут определять по итогам участия в выполнении норм ГТО Фото:

Власти Ямала выделяют дотации муниципальным образованиям на поощрение самых спортивных команд управленцев — по итогам выполнения норм ГТО и участия в экстремальных играх «Северный характер». Как следует из постановления губернатора ЯНАО о выделении дотации городу Лабытнанги, размер поощрения составляет три млн рублей.

«Департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить в 2024 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету городского округа город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в размере трех млн рублей на поощрение победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд по номинации «Самая спортивная муниципальная команда», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства округа.

Средства пойдут на поощрение победившей команды, повышение ее профессионального уровня, а также на развитие сферы управления. Как следует из положения конкурса «Самая спортивная муниципальная команда», в ходе оценки достижений будут оцениваться выполнение норм ГТО, а также участие в экстремальных играх «Северный характер».

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Власти Ямала выделяют дотации муниципальным образованиям на поощрение самых спортивных команд управленцев — по итогам выполнения норм ГТО и участия в экстремальных играх «Северный характер». Как следует из постановления губернатора ЯНАО о выделении дотации городу Лабытнанги, размер поощрения составляет три млн рублей. «Департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить в 2024 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету городского округа город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в размере трех млн рублей на поощрение победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд по номинации «Самая спортивная муниципальная команда», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства округа. Средства пойдут на поощрение победившей команды, повышение ее профессионального уровня, а также на развитие сферы управления. Как следует из положения конкурса «Самая спортивная муниципальная команда», в ходе оценки достижений будут оцениваться выполнение норм ГТО, а также участие в экстремальных играх «Северный характер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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