Россия и США договорились о возобновлении отношений

Посол Антонов: Россия и США договорились о будущих двусторонних контактах
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Россия и США обсудят будущие взаимоотношения, уточнил Анатолий Антонов Фото:

Посольство России в США договорилось с администрацией Вашингтона о двухсторонних контактах. Встреча планируется на следующей неделе. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше», — уточнил Анатолий Антонов. Его слова передает РИА Новости. Тот отметил, что планируется обсуждение глобальных взаимоотношений между странами в будущем: есть ли шансы у российско-американских связей не быть до конца разрушенными.

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Посольство России в США договорилось с администрацией Вашингтона о двухсторонних контактах. Встреча планируется на следующей неделе. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше», — уточнил Анатолий Антонов. Его слова передает РИА Новости. Тот отметил, что планируется обсуждение глобальных взаимоотношений между странами в будущем: есть ли шансы у российско-американских связей не быть до конца разрушенными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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