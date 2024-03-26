Россия и США договорились о возобновлении отношений

Россия и США обсудят будущие взаимоотношения, уточнил Анатолий Антонов
Посольство России в США договорилось с администрацией Вашингтона о двухсторонних контактах. Встреча планируется на следующей неделе. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше», — уточнил Анатолий Антонов. Его слова передает РИА Новости. Тот отметил, что планируется обсуждение глобальных взаимоотношений между странами в будущем: есть ли шансы у российско-американских связей не быть до конца разрушенными.
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