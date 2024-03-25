В Курганской области зафиксировали рекордное снижение числа убийств. Видео

26 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Генерал МВД заявил о рекордно низком числе убийств курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики Курганской области выявили рекордно-низкое количество убийств в 2023 году. Об этом на заседании облдумы заявил начальник УМВД региона Дмитрий Свинов. «У нас небывалое снижение числа этих преступлений. Так, в Курганской области в прошлом году было зарегистрировано всего 49 убийств», — сообщил начальник полиции. По его данным, это рекордные показатели, начиная с 1970 года. Генерал МВД отметил, что за более полувековой отрезов, в курганском регионе никогда не совершалось менее 120 убийств в год. Исключение составили лишь показатели годов «сухого закона» в 80-е годы прошлого века. Тогда было зафиксировано 98 и 99 насильственных смертей. По сравнению с этим, 2023 год стал выдающимся по снижению смертной статистики. Также Свинов отметил большую раскрываемость в сфере тяжких и особо тяжких преступлений следственными органами. Она составляет 66,7% — это четвертый результат по стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики Курганской области выявили рекордно-низкое количество убийств в 2023 году. Об этом на заседании облдумы заявил начальник УМВД региона Дмитрий Свинов. «У нас небывалое снижение числа этих преступлений. Так, в Курганской области в прошлом году было зарегистрировано всего 49 убийств», — сообщил начальник полиции. По его данным, это рекордные показатели, начиная с 1970 года. Генерал МВД отметил, что за более полувековой отрезов, в курганском регионе никогда не совершалось менее 120 убийств в год. Исключение составили лишь показатели годов «сухого закона» в 80-е годы прошлого века. Тогда было зафиксировано 98 и 99 насильственных смертей. По сравнению с этим, 2023 год стал выдающимся по снижению смертной статистики. Также Свинов отметил большую раскрываемость в сфере тяжких и особо тяжких преступлений следственными органами. Она составляет 66,7% — это четвертый результат по стране.