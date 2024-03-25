25 марта 2024

В Курганской области зафиксировали рекордное снижение числа убийств. Видео

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Заседание областной думы. Курган, свинов дмитрий
Генерал МВД заявил о рекордно низком числе убийств курганцев Фото:

Силовики Курганской области выявили рекордно-низкое количество убийств в 2023 году. Об этом на заседании облдумы заявил начальник УМВД региона Дмитрий Свинов.

«У нас небывалое снижение числа этих преступлений. Так, в Курганской области в прошлом году было зарегистрировано всего 49 убийств», — сообщил начальник полиции. По его данным, это рекордные показатели, начиная с 1970 года.

Генерал МВД отметил, что за более полувековой отрезов, в курганском регионе никогда не совершалось менее 120 убийств в год. Исключение составили лишь показатели годов «сухого закона» в 80-е годы прошлого века. Тогда было зафиксировано 98 и 99 насильственных смертей. По сравнению с этим, 2023 год стал выдающимся по снижению смертной статистики.

Также Свинов отметил большую раскрываемость в сфере тяжких и особо тяжких преступлений следственными органами. Она составляет 66,7% — это четвертый результат по стране.

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Силовики Курганской области выявили рекордно-низкое количество убийств в 2023 году. Об этом на заседании облдумы заявил начальник УМВД региона Дмитрий Свинов. «У нас небывалое снижение числа этих преступлений. Так, в Курганской области в прошлом году было зарегистрировано всего 49 убийств», — сообщил начальник полиции. По его данным, это рекордные показатели, начиная с 1970 года. Генерал МВД отметил, что за более полувековой отрезов, в курганском регионе никогда не совершалось менее 120 убийств в год. Исключение составили лишь показатели годов «сухого закона» в 80-е годы прошлого века. Тогда было зафиксировано 98 и 99 насильственных смертей. По сравнению с этим, 2023 год стал выдающимся по снижению смертной статистики. Также Свинов отметил большую раскрываемость в сфере тяжких и особо тяжких преступлений следственными органами. Она составляет 66,7% — это четвертый результат по стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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