Силовики Курганской области выявили рекордно-низкое количество убийств в 2023 году. Об этом на заседании облдумы заявил начальник УМВД региона Дмитрий Свинов.
«У нас небывалое снижение числа этих преступлений. Так, в Курганской области в прошлом году было зарегистрировано всего 49 убийств», — сообщил начальник полиции. По его данным, это рекордные показатели, начиная с 1970 года.
Генерал МВД отметил, что за более полувековой отрезов, в курганском регионе никогда не совершалось менее 120 убийств в год. Исключение составили лишь показатели годов «сухого закона» в 80-е годы прошлого века. Тогда было зафиксировано 98 и 99 насильственных смертей. По сравнению с этим, 2023 год стал выдающимся по снижению смертной статистики.
Также Свинов отметил большую раскрываемость в сфере тяжких и особо тяжких преступлений следственными органами. Она составляет 66,7% — это четвертый результат по стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.