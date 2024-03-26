Как помочь себе и близким пережить трагедию «Крокус Сити Холла»: рекомендации и советы

Психолог Никишина: пострадавшим в «Крокусе» нужна психологическая помощь

26 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Психолог Никишина поделилась советами о том, как пережить трагедию в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вечером 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 139 человек. Трагедия вызывает стресс, тревожность, страх, апатию и уныние. О том, как вернуться к спокойной жизни, сообщила доктор психологических наук Вера Никишина. «Влияние теракта ощущается в реальном времени и приводит к резкому изменению эмоционального состояния людей или стрессовому расстройству. СМИ также усиливают подъем эмоций. Возникает чувство страха и тревожности», — рассказала психолог Вера Никишина изданию «Лента.ру». Симптомы стрессового расстройства Во время травматического события эмоции перестают быть подвластны внутреннему контролю. Острое эмоциональное состояние провоцирует появление панических атак, агрессии, потерянности, слезных истерик и повышенной опасности фобий. Как самостоятельно понять, что нужна помощь Мозг человека всегда находится в ожидании, что дискомфорт пройдет, но травма не исчезает, а трансформируется в другие расстройства психики. Найти в себе изменения ментального состояния — почти невозможно. Если переживание трагедии мешает вести обычную жизнь — пора обратиться к специалисту. Как оказать себе помощь после травмирующей ситуации После трагедии ваша задача соблюдать режимы сна и питания. Необходимо просыпаться в одно и тоже время, организовать регулярные приемы пищи. Старайтесь также избегать погружения в информацию о теракте. Не дайте новостям совладеть над ментальным состоянием. Находитесь дома с близкими людьми. Спокойствие и опора — то, что сейчас необходимо. Как рассказать о случившемся детям Родители не должны полностью изолировать детей от чувства горя, ведь это может привести к деформации восприятия. Важно, чтобы взрослые делились с детьми своими чувствами и переживаниями, таким образом получится установить адекватную ролевую модель поведения в период траура. Развитие эмпатии важно для подрастающего поколения. Детям, которые напрямую столкнулись с трагическими событиями 22 марта, рекомендуется регулярное и продолжительное наблюдение специалистов. Также поможет окружение семьи, спокойствие и здоровый режим дня. Помощь родным и близким При попытке помочь восстановить эмоциональное состояние близкого нужно сохранять баланс внимания, не переходить в гиперопеку. Задавать множество уточняющих вопросов — не стоит. Оптимальным решением будет поддержка в личном диалоге с ненавязчивым вниманием. Важно избегать фраз, связанных с названием места трагедии, например, «Крокус». Создайте во круг близкого благоприятные условия рядом с семьей. Отсутствие нормализации эмоционального и ментального состояния В случае ухудшения состояния после психологической травмы, стоит обращаться за профессиональной медицинской помощью. Тем, кто попал в эпицентр событий лучше сразу обратиться к врачу за систематическим и периодическим наблюдением. Информационное агентство URA.RU выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим и их близким. Берегите себя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 139 человек. Трагедия вызывает стресс, тревожность, страх, апатию и уныние. О том, как вернуться к спокойной жизни, сообщила доктор психологических наук Вера Никишина. «Влияние теракта ощущается в реальном времени и приводит к резкому изменению эмоционального состояния людей или стрессовому расстройству. СМИ также усиливают подъем эмоций. Возникает чувство страха и тревожности», — рассказала психолог Вера Никишина изданию «Лента.ру». Симптомы стрессового расстройства Во время травматического события эмоции перестают быть подвластны внутреннему контролю. Острое эмоциональное состояние провоцирует появление панических атак, агрессии, потерянности, слезных истерик и повышенной опасности фобий. Как самостоятельно понять, что нужна помощь Мозг человека всегда находится в ожидании, что дискомфорт пройдет, но травма не исчезает, а трансформируется в другие расстройства психики. Найти в себе изменения ментального состояния — почти невозможно. Если переживание трагедии мешает вести обычную жизнь — пора обратиться к специалисту. Как оказать себе помощь после травмирующей ситуации После трагедии ваша задача соблюдать режимы сна и питания. Необходимо просыпаться в одно и тоже время, организовать регулярные приемы пищи. Старайтесь также избегать погружения в информацию о теракте. Не дайте новостям совладеть над ментальным состоянием. Находитесь дома с близкими людьми. Спокойствие и опора — то, что сейчас необходимо. Как рассказать о случившемся детям Родители не должны полностью изолировать детей от чувства горя, ведь это может привести к деформации восприятия. Важно, чтобы взрослые делились с детьми своими чувствами и переживаниями, таким образом получится установить адекватную ролевую модель поведения в период траура. Развитие эмпатии важно для подрастающего поколения. Детям, которые напрямую столкнулись с трагическими событиями 22 марта, рекомендуется регулярное и продолжительное наблюдение специалистов. Также поможет окружение семьи, спокойствие и здоровый режим дня. Помощь родным и близким При попытке помочь восстановить эмоциональное состояние близкого нужно сохранять баланс внимания, не переходить в гиперопеку. Задавать множество уточняющих вопросов — не стоит. Оптимальным решением будет поддержка в личном диалоге с ненавязчивым вниманием. Важно избегать фраз, связанных с названием места трагедии, например, «Крокус». Создайте во круг близкого благоприятные условия рядом с семьей. Отсутствие нормализации эмоционального и ментального состояния В случае ухудшения состояния после психологической травмы, стоит обращаться за профессиональной медицинской помощью. Тем, кто попал в эпицентр событий лучше сразу обратиться к врачу за систематическим и периодическим наблюдением. Информационное агентство URA.RU выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим и их близким. Берегите себя.