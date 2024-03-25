25 марта 2024

Гордума Челябинска получила новый зал для заседаний. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гордума. Челябинск
Депутаты гордумы Челябинска получили новое качество комфорта Фото:

Заседания гордумы Челябинска с 26 марта будут проходить в новом зале. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Капитальный ремонт помещения шел почти 1,5 года. Его эксплуатацию откроет отчет мэра Челябинска Натальи Котовой», — пояснили в гордуме.

На время ремонта зала депутатам приходилось собираться на сессии в администрации Центрального района. Стоимость ремонта составила 13,5 млн рублей.

За эти деньги подрядчик демонтировал все внутреннее убранство, установил новые потолки, отделал стены декоративной штукатуркой, постелил ламинат, смонтировал новые системы отопления, электроснабжения, освещения и декоративные элементы интерьера. Также заменены около 200 предметов мебели. В частности, руководство и депутаты гордумы получили эргономичные кресла и столы.

Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск
Так выглядел интерьер прежнего зала
Фото:
Гордума. Челябинск
Так депутаты будут работать теперь
Фото:

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Заседания гордумы Челябинска с 26 марта будут проходить в новом зале. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Капитальный ремонт помещения шел почти 1,5 года. Его эксплуатацию откроет отчет мэра Челябинска Натальи Котовой», — пояснили в гордуме. На время ремонта зала депутатам приходилось собираться на сессии в администрации Центрального района. Стоимость ремонта составила 13,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик демонтировал все внутреннее убранство, установил новые потолки, отделал стены декоративной штукатуркой, постелил ламинат, смонтировал новые системы отопления, электроснабжения, освещения и декоративные элементы интерьера. Также заменены около 200 предметов мебели. В частности, руководство и депутаты гордумы получили эргономичные кресла и столы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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