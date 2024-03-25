Заседания гордумы Челябинска с 26 марта будут проходить в новом зале. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Капитальный ремонт помещения шел почти 1,5 года. Его эксплуатацию откроет отчет мэра Челябинска Натальи Котовой», — пояснили в гордуме.
На время ремонта зала депутатам приходилось собираться на сессии в администрации Центрального района. Стоимость ремонта составила 13,5 млн рублей.
За эти деньги подрядчик демонтировал все внутреннее убранство, установил новые потолки, отделал стены декоративной штукатуркой, постелил ламинат, смонтировал новые системы отопления, электроснабжения, освещения и декоративные элементы интерьера. Также заменены около 200 предметов мебели. В частности, руководство и депутаты гордумы получили эргономичные кресла и столы.
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