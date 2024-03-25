Гордума Челябинска получила новый зал для заседаний. Фото, видео

26 марта 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Челябинска получили новое качество комфорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заседания гордумы Челябинска с 26 марта будут проходить в новом зале. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Капитальный ремонт помещения шел почти 1,5 года. Его эксплуатацию откроет отчет мэра Челябинска Натальи Котовой», — пояснили в гордуме. На время ремонта зала депутатам приходилось собираться на сессии в администрации Центрального района. Стоимость ремонта составила 13,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик демонтировал все внутреннее убранство, установил новые потолки, отделал стены декоративной штукатуркой, постелил ламинат, смонтировал новые системы отопления, электроснабжения, освещения и декоративные элементы интерьера. Также заменены около 200 предметов мебели. В частности, руководство и депутаты гордумы получили эргономичные кресла и столы. Так выглядел интерьер прежнего зала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Так депутаты будут работать теперь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заседания гордумы Челябинска с 26 марта будут проходить в новом зале. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. «Капитальный ремонт помещения шел почти 1,5 года. Его эксплуатацию откроет отчет мэра Челябинска Натальи Котовой», — пояснили в гордуме. На время ремонта зала депутатам приходилось собираться на сессии в администрации Центрального района. Стоимость ремонта составила 13,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик демонтировал все внутреннее убранство, установил новые потолки, отделал стены декоративной штукатуркой, постелил ламинат, смонтировал новые системы отопления, электроснабжения, освещения и декоративные элементы интерьера. Также заменены около 200 предметов мебели. В частности, руководство и депутаты гордумы получили эргономичные кресла и столы.