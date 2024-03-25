В минприроды Пермского края проводятся обыски

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пришли с обысками в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции пришли с обысками в минприроды. В числе тех, кто интересует силовиков оказался и заместитель министра Вадим Скворцов», — рассказали собеседники агентства.
Уточняется, что после оперативных мероприятий некоторые сотрудники министерства будут опрошены. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы администрации губернатора и ГУ МВД по пермскому краю.
Обновлено 12:15: Как сообщили URA.RU в правительстве региона, в офисе краевого министерства проходят следственные действия в рамках уголовного дела против одного из подрядчиков, причинивших ущерб министерству. В пресс-службе уточнили, что «сотрудники министерства дают пояснения и предоставляют необходимую информацию».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.