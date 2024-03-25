В минприроды Пермского края проводятся обыски

26 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Силовики пришли в министерство и обыскивают кабинеты чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пришли с обысками в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции пришли с обысками в минприроды. В числе тех, кто интересует силовиков оказался и заместитель министра Вадим Скворцов», — рассказали собеседники агентства. Уточняется, что после оперативных мероприятий некоторые сотрудники министерства будут опрошены. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы администрации губернатора и ГУ МВД по пермскому краю.



Обновлено 12:15: Как сообщили URA.RU в правительстве региона, в офисе краевого министерства проходят следственные действия в рамках уголовного дела против одного из подрядчиков, причинивших ущерб министерству. В пресс-службе уточнили, что «сотрудники министерства дают пояснения и предоставляют необходимую информацию». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пришли с обысками в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции пришли с обысками в минприроды. В числе тех, кто интересует силовиков оказался и заместитель министра Вадим Скворцов», — рассказали собеседники агентства. Уточняется, что после оперативных мероприятий некоторые сотрудники министерства будут опрошены. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы администрации губернатора и ГУ МВД по пермскому краю. Обновлено 12:15: Как сообщили URA.RU в правительстве региона, в офисе краевого министерства проходят следственные действия в рамках уголовного дела против одного из подрядчиков, причинивших ущерб министерству. В пресс-службе уточнили, что «сотрудники министерства дают пояснения и предоставляют необходимую информацию».