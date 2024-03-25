25 марта 2024

В минприроды Пермского края проводятся обыски

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, спецоперация, обыск
Силовики пришли в министерство и обыскивают кабинеты чиновников Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пришли с обысками в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции пришли с обысками в минприроды. В числе тех, кто интересует силовиков оказался и заместитель министра Вадим Скворцов», — рассказали собеседники агентства.

Уточняется, что после оперативных мероприятий некоторые сотрудники министерства будут опрошены. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы администрации губернатора и ГУ МВД по пермскому краю.

Обновлено 12:15: Как сообщили URA.RU в правительстве региона, в офисе краевого министерства проходят следственные действия в рамках уголовного дела против одного из подрядчиков, причинивших ущерб министерству. В пресс-службе уточнили, что «сотрудники министерства дают пояснения и предоставляют необходимую информацию».

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Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю пришли с обысками в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции пришли с обысками в минприроды. В числе тех, кто интересует силовиков оказался и заместитель министра Вадим Скворцов», — рассказали собеседники агентства. Уточняется, что после оперативных мероприятий некоторые сотрудники министерства будут опрошены. URA.RU направило запросы информации в пресс-службы администрации губернатора и ГУ МВД по пермскому краю. Обновлено 12:15: Как сообщили URA.RU в правительстве региона, в офисе краевого министерства проходят следственные действия в рамках уголовного дела против одного из подрядчиков, причинивших ущерб министерству. В пресс-службе уточнили, что «сотрудники министерства дают пояснения и предоставляют необходимую информацию».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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