Адвокат из ХМАО подал в суд на «Яндекс» из-за негативного отзыва

26 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Пользователь сервиса «Яндекс» заплатит 300 тысяч рублей адвокату из ХМАО за недостоверный отзыв в интернете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Адвокат из Ханты-Мансийска подал в суд на компанию «Яндекс» и интернет-пользователя, который оставил негативный отзыв о работе правозащитника на этом онлайн-ресурсе. Он потребовал удалить порочащее репутацию сообщение и выплатить миллион рублей за моральный ущерб. «Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению адвоката из Ханты-Мансийска к автору отзыва в интернет-ресурсе „Яндекс“ и ООО „Яндекс“ о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, возмещении суммы понесенных убытков. Истец просит признать сведения в отзыве несоответствующими действительности, обязать ответчика опубликовать опровержение, взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, убытки, причиненные распространением порочащих сведений, в размере 700 000 рублей, судебные издержки», — указано в документах на официальном сайте Ханты-Мансийского районного суда. Представители «Яндекса» объяснили суду, что отзыв был оставлен на одном из сервисов, где организации сами составляют информационные карточки. В соответствии с условиями пользования сервисом, ответственность за информацию в отзывах несут сами авторы, они справе публиковать и удалять сообщения. Суд отказал истцу в требованиях в «Яндексу». Пользователь, оставивший порочащий текст, был клиентом адвоката: он написал сообщение с аккаунта с подтвержденным номером телефона. Также он писал жалобу в Адвокатскую палату ХМАО, где был указан данный номер. Суд доказал, что отзыв не соответствует действительности, потребовал, чтобы автор удалил сообщение и выплатил истцу 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также бывший клиент адвокатской конторы должен возместить 30 тысяч рублей за судебную экспертизу и 100 тысяч рублей за упущенную выгоду: новый заказчик отказался от услуг юриста из-за негативного отзыва, и правозащитник потерял часть своего дохода. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались в прокуратуру на «Яндекс.Go». Компания сняла большую сумму денег с карты за прокат самокатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат из Ханты-Мансийска подал в суд на компанию «Яндекс» и интернет-пользователя, который оставил негативный отзыв о работе правозащитника на этом онлайн-ресурсе. Он потребовал удалить порочащее репутацию сообщение и выплатить миллион рублей за моральный ущерб. «Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению адвоката из Ханты-Мансийска к автору отзыва в интернет-ресурсе „Яндекс“ и ООО „Яндекс“ о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, возмещении суммы понесенных убытков. Истец просит признать сведения в отзыве несоответствующими действительности, обязать ответчика опубликовать опровержение, взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, убытки, причиненные распространением порочащих сведений, в размере 700 000 рублей, судебные издержки», — указано в документах на официальном сайте Ханты-Мансийского районного суда. Представители «Яндекса» объяснили суду, что отзыв был оставлен на одном из сервисов, где организации сами составляют информационные карточки. В соответствии с условиями пользования сервисом, ответственность за информацию в отзывах несут сами авторы, они справе публиковать и удалять сообщения. Суд отказал истцу в требованиях в «Яндексу». Пользователь, оставивший порочащий текст, был клиентом адвоката: он написал сообщение с аккаунта с подтвержденным номером телефона. Также он писал жалобу в Адвокатскую палату ХМАО, где был указан данный номер. Суд доказал, что отзыв не соответствует действительности, потребовал, чтобы автор удалил сообщение и выплатил истцу 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также бывший клиент адвокатской конторы должен возместить 30 тысяч рублей за судебную экспертизу и 100 тысяч рублей за упущенную выгоду: новый заказчик отказался от услуг юриста из-за негативного отзыва, и правозащитник потерял часть своего дохода. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались в прокуратуру на «Яндекс.Go». Компания сняла большую сумму денег с карты за прокат самокатов.